«Недавно презентовали электрический грузовик». На «Белкоммунмаше» готовят транспорт для России, на очереди – Балканы

Новости Беларуси. Пример того, как работают наши предприятия в условиях санкционного давления. Ситуация под постоянным контролем правительства и парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пример того, как работают наши предприятия в условиях санкционного давления. Ситуация под постоянным контролем правительства и парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
16 марта председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков посетил «Белкоммунмаш». Это экспортоориентированное производство. Сейчас на конвейере готовят троллейбусы для Волгограда, с мая приступят к партии электротранспорта для Санкт-Петербурга. В пакете ближайших заказов транспорт для Боснии и Герцеговины.
В актуальных условиях работать непросто, приходится перестраивать планы и подходы. Своего рода подушкой безопасности для этого предприятия стала ориентация на расширение географии поставок.
Олег Быцко, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга«Белкоммунмаш»:
Наше предприятие одно из немногих, которое может очень гибко подходить к продукции, которую выпускаем. Мы самостоятельно разрабатываем, изготавливаем практически полностью свои троллейбусы, электробусы, трамвайные вагоны, недавно презентовали электрический грузовик. Это позволяет в любой момент нам отвечать на те вызовы, которые сегодня есть на том рынке, на котором мы работаем.
Сергей Рачков: «Конкуренцию и сильных Запад не любит, поэтому всячески пытается ограничить наши возможности». Подробности здесь.