«Недавно презентовали электрический грузовик». На «Белкоммунмаше» готовят транспорт для России, на очереди – Балканы

Новости Беларуси. Пример того, как работают наши предприятия в условиях санкционного давления. Ситуация под постоянным контролем правительства и парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 марта председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков посетил «Белкоммунмаш». Это экспортоориентированное производство. Сейчас на конвейере готовят троллейбусы для Волгограда, с мая приступят к партии электротранспорта для Санкт-Петербурга. В пакете ближайших заказов транспорт для Боснии и Герцеговины.

В актуальных условиях работать непросто, приходится перестраивать планы и подходы. Своего рода подушкой безопасности для этого предприятия стала ориентация на расширение географии поставок.