Его имя носит даже теплоход. А в Минске в честь этого полководца назвали главную транспортную магистраль Серебрянки

Новости Беларуси. В 2022 году Беларусь отпразднует 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эту победу советский народ заплатил высокую цену: миллионы человеческих жертв, тысячи разрушенных городов и неисчислимое количество искалеченных судеб. Но за цифрами и фактами скрываются жизни обычных людей, многих из которых война сделала героями.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Проспект Рокоссовского – одна из главных транспортных магистралей Серебрянки и Ленинского района в целом. Расположен в юго-восточной части Минска, начинается от развязки с улицами Ванеева, Тростенецкой и Олега Кошевого, пересекает улицу Плеханова и заканчивается пересечением с улицей Малинина возле Чижовского водохранилища. Назван проспект в честь великого военачальника, дважды героя Советского Союза, маршала Константина Константиновича Рокоссовского.

Константин Рокоссовский родился 21 декабря 1896 года по одним сведениям в России, по другим – в Польше. Его отец работал на железной дороге, а мать трудилась учительницей. Однако в 14 лет мальчик остался сиротой. Учился в платном техническом училище, а в 1909 году окончил четырехклассное городское училище в Варшаве. Рокоссовский рано начал трудиться. Перепробовал несколько профессий, в том числе рабочего текстильной фабрики и каменотеса. В Первую мировую войну, прибавив себе два года, добровольцем пошел на фронт. Служил в Каргопольском драгунском полку. За храбрость был награжден Георгиевскими медалями III и IV степени и Георгиевским крестом IV степени. Стал младшим унтер-офицером.

Из воспоминаний К.К. Рокоссовского:

С самого раннего детства меня увлекали книги о войне, военных походах, битвах, смелых кавалерийских атаках. Моей мечтой было испытать все, о чем говорилось в книгах, самому. В октябре 1917-го Рокоссовский вступил в Красную гвардию. В годы Гражданской войны находился в составе красногвардейского отряда, командовал эскадроном, кавалерийским дивизионом, полком, бригадой. В 1919 году вступил в РКП(б). Воевал на Восточном фронте. На завершающем этапе Гражданской войны сражался с бандами барона Унгерна в Забайкалье. Был дважды ранен. В 1925 окончил кавалерийские курсы усовершенствования комсостава в Ленинграде, в 1929 в Москве – курсы усовершенствования высшего начальствующего состава при академии имени Фрунзе. Командуя кавалерийской бригадой, участвовал в боях на Китайско-Восточной железной дороге, за что получил третий орден Красного Знамени. Затем командовал 7-й Самарской кавалерийской дивизией в Беларуси, 15-й кавдивизией на Дальнем Востоке, 5-м кавалерийским корпусом. За образцовую подготовку войск был награжден орденом Ленина.

Из аттестации К.К. Рокоссовского (1936 г.):

Обладает твердой волей, энергичный, решительный. Хладнокровен. Выдержан. Способен к проявлению полезной инициативы. В обстановке разбирается хорошо. Сообразителен. По отношению к подчиненным, равно как и к себе, требователен. Военное дело любит, интересуется им и все время следит за его развитием. Боевой командир с волей и энергией. Очень ценный и растущий командир.

Великую Отечественную войну Рокоссовский встретил в Киевском особом военном округе командиром 9-го механизированного корпуса в звании генерал-майора. Утром 22 июня 1941-го Рокоссовский поднял корпус по боевой тревоге и с ходу вступил в бой под Дубно, Луцком и Ровно. За боевые действия в начале войны Рокоссовский был награжден четвертым орденом Красного Знамени. Он участвовал во всех крупнейших сражениях Великой Отечественной: в битве под Москвой, Сталинградской, Курской, операции «Багратион», боях в Германии. Особенный вклад внес в освобождение Беларуси летом 1944-го. Именно ему принадлежит план нанести удар по двум главным направлениям. Благодаря этому удалось охватить фланги противника и не дать фашистам возможности маневра резервами. Рокоссовский успешно провел Минскую наступательную операцию, завершившуюся освобождением столицы БССР и окружением 105-тысячной немецкой группировки, известной как «Минский котел».