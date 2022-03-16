Азарёнок: «Дуров, а если ещё раз удалишь Telegram-канал ГУБОПа, ГУБОП удалит интернет»

Новости Беларуси. Санкции и невиданная информационная война. Запад продолжает эскалацию конфликта в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В планах глобалистов расшатать ситуацию в России и Беларуси изнутри. Видимо, никаких уроков из своих бесконечных позорных поражений они не вынесли. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

«Взбранной Воеводе Победительныя песни приносим, яко даровася нам держава Твоя, и ничесоже устрашимся, не от мира бо спасение наше, но превознесенныя Владычице милосердием ограждаемся и тому днесь радуемся, яко прииде Заступнице на стражу земли Своея». Молитва пред Державной иконой Божией Матери, чей праздник вчера совпал с Днем нашей Конституции. Кого убоимся, когда защищает нашу землю Богородица? Все бесовское полчище разобьем. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0», здравствуйте.

Григорий Азаренок:

А бесы воют. В Одессе заметили вот этого человека. Бернар-Анри Леви. Троцкист и глобалист, идеолог кровавого зверства в Югославии, спонсор ливийских боевиков, автор тысяч кровавых провокаций. Крестный отец Майдана, именно он посоветовал бомбить Луганск в 2014 году тяжелыми бомбардировщиками. Он же был первым западником, с которым встретилась […] Тихановская сразу же после отъезда. Он всегда появляется перед большой кровью, вестник беды и скорби, и только в Беларуси он был бит и раздавлен, а все его планы пошли прахом. Но посмотрите, какой он сейчас довольный, в его лице написано, что этот колдун что-то задумал. Он в Одессе. Подробности смотрите в видеоматериале.

Григорий Азаренок:

Вся мировая дрянь слетелась туда, все кровавые шакалы, все нацистские преступники, все самое низкое и подлое, мировой сброд хочет остановить русскую армию. А в спину стреляет подлая измена. Вылезла она в эфир с плакатиком. Всю жизнь получая деньги от «кровавого Мордора», не выдержала она, видите ли. Белорусская методичка пошла в ход. Парад селебрити. Увольнения с телеканалов. Вадим Глускер уволился с НТВ, и всякая другая шобла бежит. Поздравляю вас, русские братья. Наконец-то. Как долго этого ждали все нормальные люди. На эти рожи невозможно было смотреть, и казалось, они вечно будут отравлять эфир своей гнусью, все эти напомаженные креветки, все эти изысканные глумители, вечный голубой огонек наконец-то потухнет, и зажжется огонь веры и верности. Освятите студии после этой дряни и вещайте правду. Она за нами. Но шмон стоит глобальный. Им страшно, страшно Соросу, страшно Деду Бидону, который свою жену с Камалой Харрис перепутал, страшно английской гадине и еврорейху, страшно укронацистам, которые в агонии и ярости продолжают расстреливать детей Донбасса. Они понимают, что кончилось их время.

Григорий Азаренок:

Прекрасно сказал министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. «Мы все видим банкротство ООН, НАТО и глобальных организаций в мире. У них больше нет значения. Я также думаю, что Европа как сообщество не имеет смысла. Европа управляется правилами Сороса. Она подчиняется правилам Сороса. Я говорю это очень четко, ни одна страна в мире больше не примет Сороса. Сорос несет ответственность за всех детей, погибших на войне. Посмотрите на проблему Украины, там с самого начала есть Сорос. Он – убийца». Вы думали, что своими кровавыми долларами вы подчините себе весь мир? Никто вам больше не подчиняется, вас все ненавидят. Мы выкидываем ваши зеленые бумажки, будем рассчитываться с Россией и Китаем в своих валютах, подтянутся остальные. Можете все свои золотые сортиры баксами обклеить, все равно добежать не успеете, придется штаны менять.

Григорий Азаренок:

Тут, правда, стали жалеть бедных олигархов, которых на Западе обобрали до нитки, даже не вспомнив ни о какой частной собственности. Тут не скажешь лучше киноклассики. Дуров, а если еще раз удалишь Telegram-канал ГУБОПа, ГУБОП удалит интернет. А видео со змагарскими соплями в кинотеатрах покажем. В союзном прокате. Друзья, подпишитесь, знайте правду. Вылезло отродье. Я покажу его. Комментарии излишни.