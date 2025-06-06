Более полутора тысяч участников заявились на чемпионат и первенство Беларуси по танцевальному спорту
Чемпионат и первенство Беларуси по танцевальному спорту стартуют в Минске в субботу, 7 июня. Борьба пойдет не только за медали, но и за право представлять нашу страну на мировом и европейском форумах, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
На последней тренировке накануне отъезда побывала Юлия Силипицкая.
Всего за два соревновательных дня участники разыграют 100 комплектов наград в двух дисциплинах. В европейской программе и латиноамериканской, где каждая пара представит по пять танцев, которые спортсмены начинают разучивать с юных лет, а после совершенствуют хореографию, именно этот пункт с возрастам танцоров становится сложнее и виртуозней.
Олег Стрелецкий и Мария Сабанская – одни из лидеров турнира, и они строят планы не только на домашнюю победу, пара полна решимости потеснить мир и Европу. С учетом, что ребята еще молоды, у них есть время на маневры. Четырехчасовая тренировка начинается с разминки. Двухразовые занятия в день в базовый период, восстановление исключительно на выходных.
Олег Стрелецкий, многократый чемпион Беларуси:
Очень много пар, которые застолбили свои места определенные в определенных турах и не хотят с них сдвигаться, кому-то эти места отдавать. Конечно, нужно удивлять, впечатлять, иметь какой-то эффект новизны. Мы стараемся всегда соответствовать моде, смотреть, что сейчас в трендах.
Мария Сабанская, многократый чемпион Беларуси:
Если пара высокого уровня, мы должны довольно-таки часто менять костюмы, не танцевать весь год в одном и том же, стараться почти каждый турнир выходить в чем-то новом и удивлять зрителей.
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