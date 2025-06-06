Более полутора тысяч участников заявились на чемпионат и первенство Беларуси по танцевальному спорту

Чемпионат и первенство Беларуси по танцевальному спорту стартуют в Минске в субботу, 7 июня. Борьба пойдет не только за медали, но и за право представлять нашу страну на мировом и европейском форумах, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Всего за два соревновательных дня участники разыграют 100 комплектов наград в двух дисциплинах. В европейской программе и латиноамериканской, где каждая пара представит по пять танцев, которые спортсмены начинают разучивать с юных лет, а после совершенствуют хореографию, именно этот пункт с возрастам танцоров становится сложнее и виртуозней.

Олег Стрелецкий и Мария Сабанская – одни из лидеров турнира, и они строят планы не только на домашнюю победу, пара полна решимости потеснить мир и Европу. С учетом, что ребята еще молоды, у них есть время на маневры. Четырехчасовая тренировка начинается с разминки. Двухразовые занятия в день в базовый период, восстановление исключительно на выходных.