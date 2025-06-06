Гандболисты «Мешков Брест» не смогли выйти в финал SEHA-лиги

В Чехове стартовал решающий этап дивизиона Восток SEHA-лиги. В первом полуфинале действующий победитель турнира «Мешков Брест» проиграл питерскому «Зениту», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отметим, в составе российской команды выступает восемь белорусских игроков. Первый тайм прошел под диктовку «Зенита». На перерыв команды ушли со счетом 14:11 в пользу дружины из Санкт-Петербурга. Во второй половине встречи «Зенит» оторвался на 8 мячей. В концовке поединка «мешковцы» смогли сократить отставание, но в итоге все же уступили – 25:29. Белорусская команда будет оспаривать бронзу турнира.