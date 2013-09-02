25 лет британец носит одну пару носков

Новости Великобритании. Эту пару носков 55-летний Фрэнк Тернбридж купил четверть века назад. Мужчина приобрёл на рынке родного города Глостер две пары носков. Однако одна из них быстро пришла в негодность, а вторая – из нейлона и шерсти – верой и правдой служит уже третье десятилетие.

Фрэнк Тернбридж:

Моя жена стирает их каждую неделю, они очень удобные. Я ношу их постоянно и зимой, и летом. Сейчас я ношу их только по выходным, и только лишь недавно в них появилась первая дырка.

Фрэнка Тернбриджа смело можно назвать обладателем счастливой пары носков. Чего не скажешь об Андресе Мартине Форсе. Несколько лет назад мужчину, тогда он занимал должность первого секретаря торгово-экономического отдела посольства Швеции в России, обвинили в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом. Шведский подданный хранил деньги в чулках. Причем реализуя эти чулки, кстати, белорусского производства, в России. Имея зарплату в 4 тысячи долларов, Андерс Форс экономил на каждой мелочи. В этом бизнесе он был и закупщиком, и перевозчиком, и грузчиком. Каждую неделю сотрудник шведского посольства в России лично отправлялся в Беларусь, там оптом скупал женские колготы и, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, беспрепятственно перевозил их в Россию (смотрите видео).