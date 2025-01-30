Недоволен жизнью – задай себе вопрос, что ты даешь этому миру? Психолог учит чувству благодарности

Тема ток-шоу «Точки над «i» – «Спасибо до добра доводит». Поговорим сегодня о том, как благодарность в корне способна изменить всю нашу жизнь. Есть такая категория людей, которая всю жизнь чем-то недовольна и считает, что чего-то в жизни им недодали. Родительской любви, внимания от противоположного пола, на работе постоянно ущемляют, дети не уважают. При этом эти люди не то чтобы плохо живут, возможно, они даже живут лучше, чем остальные, но постоянно чем-то не удовлетворены. Кажется, беда таких людей просто в том, что стоит банально сказать «спасибо» за что-то. Вот и все. Но почему-то не все этим пользуются. А ведь благодарность даёт энергию успеха, когда ты знаешь, как сказать это простое, но волшебное слово «спасибо» и, главное, когда сказать.

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Я думаю, вы, как никто, знаете, что такое для человека вот это слово «спасибо» или «благодарю». И как много людей, недовольные своей жизнью, и обращаются к вам по каким-то вопросам, связанным с благодарностью.

Ольга Кацер, психолог, многодетная мама:

Я не могу сказать, что в наше время сейчас очень много недовольных людей, потому что мы сейчас с вами вступили в новую эру тысячелетия психологии, где каждый человек стал повернут в свою сторону. И почему так много недовольных и спихивает свою ответственность на родителей, друзей, все кругом должны, но только не он? Я считаю, что в первую очередь нужно начать с себя. А кто ты? Кто ты для этого мира? Кто ты для этого общества? Что ты можешь дать всем остальным людям? Потому что здесь мы затрагиваем такую энергию – брать, давать. И от этого идет у нас благодарность и принятие себя. Поэтому это такой, знаете, очень глубокий вопрос психологии – либо искать виноватых всех кругом, либо начинать искать ресурс в себе. Потому что действительно слово «благодарю», оно очень ресурсное.