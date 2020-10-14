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«Государство поддерживает, уважает и дорожит такими родителями». Многодетные семьи в Сенице высадили аллею «За Беларусь»

14 октября 2020 14:56
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Новости Беларуси. Аллея за сохранение мира и стабильности в нашей стране появилась в агрогородке Сеница, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Государство поддерживает, уважает и дорожит такими родителями». Многодетные семьи в Сенице высадили аллею «За Беларусь»-1

В День матери 30 ив и 30 лип как символов счастья и мира высадили многодетные семьи. Кстати, посадка превратилась в настоящий праздник: звучали слова поздравлений и благодарности, приготовили вкусные подарки.

«Тяжелее, когда один ребенок». Многодетная мама рассказала, как справляется с пятью детьми

«Государство поддерживает, уважает и дорожит такими родителями». Многодетные семьи в Сенице высадили аллею «За Беларусь»-4

Наталья Жук, председатель Сеницкого сельского исполкома:
На этой улице, где мы сейчас, находятся домики, которые предоставлены многодетным семьям Минского района. Здесь живут мамы, которые родили и вырастили троих и более детей. Хотелось бы, чтобы эта аллейка стала нашим совместным таким творческим делом, чтобы они смотрели на нее и понимали, что мы очень благодарны таким родителям, что государство поддерживает, уважает и дорожит такими родителями.

«Государство поддерживает, уважает и дорожит такими родителями». Многодетные семьи в Сенице высадили аллею «За Беларусь»-7

Владимир Мухляда:
Аллея матери будет для нас очень символичной и, конечно, будет нам немножко заграждать движение, потому что оно увеличилось намного, в несколько раз. И детям будет где гулять и сидеть в теньке.

«Государство поддерживает, уважает и дорожит такими родителями». Многодетные семьи в Сенице высадили аллею «За Беларусь»-10

Александр Молчанов:
Это, наверное, достаточно символично  в День матери посадить дерево и таким образом отметить этот праздник.

«Государство поддерживает, уважает и дорожит такими родителями». Многодетные семьи в Сенице высадили аллею «За Беларусь»-13

Аллеи за мир и стабильность появятся и в других населенных пунктах Минской области. 15 октября высадят деревья жители Несвижского и Клецкого районов.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Наталья Жук # Фотофакт

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