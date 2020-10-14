«Государство поддерживает, уважает и дорожит такими родителями». Многодетные семьи в Сенице высадили аллею «За Беларусь»

Новости Беларуси. Аллея за сохранение мира и стабильности в нашей стране появилась в агрогородке Сеница, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В День матери 30 ив и 30 лип как символов счастья и мира высадили многодетные семьи. Кстати, посадка превратилась в настоящий праздник: звучали слова поздравлений и благодарности, приготовили вкусные подарки. «Тяжелее, когда один ребенок». Многодетная мама рассказала, как справляется с пятью детьми

Наталья Жук, председатель Сеницкого сельского исполкома:

На этой улице, где мы сейчас, находятся домики, которые предоставлены многодетным семьям Минского района. Здесь живут мамы, которые родили и вырастили троих и более детей. Хотелось бы, чтобы эта аллейка стала нашим совместным таким творческим делом, чтобы они смотрели на нее и понимали, что мы очень благодарны таким родителям, что государство поддерживает, уважает и дорожит такими родителями.

Владимир Мухляда:

Аллея матери будет для нас очень символичной и, конечно, будет нам немножко заграждать движение, потому что оно увеличилось намного, в несколько раз. И детям будет где гулять и сидеть в теньке.

Александр Молчанов:

Это, наверное, достаточно символично – в День матери посадить дерево и таким образом отметить этот праздник.