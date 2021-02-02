«Ценю оказанное мне доверие». Что говорит делегат ВНС из Витебска?

Новости Беларуси. Делегаты изо всех регионов страны готовятся представить свои идеи на масштабном форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На шестое Всебелорусское народное собрание приедут представители самых разных профессий. Они на местах знают, что волнует общество, и готовятся озвучить конкретные предложения по развитию нашей страны.

Среди делегатов от Витебской области – заведующая ясли-садом Татьяна Терешкова. На народном вече ее интересует, как сохранить традиции воспитания и обучения маленьких белорусов и вместе с тем применять современные методики.