«Ценю оказанное мне доверие». Что говорит делегат ВНС из Витебска?

Новости Беларуси. Делегаты изо всех регионов страны готовятся представить свои идеи на масштабном форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Делегаты изо всех регионов страны готовятся представить свои идеи на масштабном форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На шестое Всебелорусское народное собрание приедут представители самых разных профессий. Они на местах знают, что волнует общество, и готовятся озвучить конкретные предложения по развитию нашей страны.
Среди делегатов от Витебской области – заведующая ясли-садом Татьяна Терешкова. На народном вече ее интересует, как сохранить традиции воспитания и обучения маленьких белорусов и вместе с тем применять современные методики.
Татьяна Терешкова, заведующая ясли-садом № 52 Витебска:
На Всебелорусское народное собрание я еду впервые. Конечно, это очень важно, волнительно. Я чувствую большую ответственность перед родным районом, городом, страной. Ценю оказанное мне доверие.
Я считаю, что на Всебелорусском народном собрании будут рассмотрены те вопросы и приняты те важные решения, которые будут судьбоносными для всей страны и для ее граждан.
На VI Всебелорусское народное собрание от Витебской области приедут 310 делегатов.