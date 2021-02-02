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«Ценю оказанное мне доверие». Что говорит делегат ВНС из Витебска?

02 февраля 2021 14:53
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Новости Беларуси. Делегаты изо всех регионов страны готовятся представить свои идеи на масштабном форуме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Ценю оказанное мне доверие». Что говорит делегат ВНС из Витебска?-1

На шестое Всебелорусское народное собрание приедут представители самых разных профессий. Они на местах знают, что волнует общество, и готовятся озвучить конкретные предложения по развитию нашей страны.

Среди делегатов от Витебской области – заведующая ясли-садом Татьяна Терешкова. На народном вече ее интересует, как сохранить традиции воспитания и обучения маленьких белорусов и вместе с тем применять современные методики.

«Ценю оказанное мне доверие». Что говорит делегат ВНС из Витебска?-4

Татьяна Терешкова, заведующая ясли-садом № 52 Витебска:
На Всебелорусское народное собрание я еду впервые. Конечно, это очень важно, волнительно. Я чувствую большую ответственность перед родным районом, городом, страной. Ценю оказанное мне доверие.

Я считаю, что на Всебелорусском народном собрании будут рассмотрены те вопросы и приняты те важные решения, которые будут судьбоносными для всей страны и для ее граждан.

На VI Всебелорусское народное собрание от Витебской области приедут 310 делегатов.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Татьяна Терешкова # Фотофакт

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