Братья Куторги. О достижениях знаменитых белорусов – в рубрике Игоря Марзалюка

Новости Беларуси. Депутат, историк и ученый Игорь Марзалюк листает страницы недалекого прошлого, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Михаил Куторга: как фигура выдающегося профессора XIX века вписывается в современный контекст.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

История любой страны познается по личностям, ее созидающим. Великие личности всегда явлются маяками для нас, потомков, определяют наш путь, задают векторы развития. Я вырос на Могилевщине. Именно поэтому мне хочется начать свой расказ о выдающихся сынах этой прекрасной и славной земли, моей малой родины. Начнем с великих ученых. Имена их, к сожалению, не на слуху потомков, хотя их свершения заслуживают того, чтобы их знали и ими гордились. Родную для меня Могилевщину прославили ученые с мировым именем – братья Куторги. Они происходили из очень родовитой, но небогатой дворянской семьи города Мстиславля. Михаил Семенович Куторга родился в сентябре 1809 года, ушел из жизни в 1886. Историк-эллинист, зачинатель профессионального антиковедения в России, первый самостоятельный восточнославянский исследователь древнегреческой истории. Профессор истории Санкт-Петербургского и Московского университетов, член-корреспондент Петербургской Академии Наук. Основоположник Петербургской исторической школы.

Игорь Марзалюк:

Основатель цивилизационного подхода в толковании различных путей исторического развития Восточной и Западной Европы. Ему принадлежит идея о противоборстве двух разных миров – романо-германского и греко-славянского, где краеугольным камнем была мысль о противостоянии православия и католицизма. Для Куторги романо-германский мир ассоциировался с насилием и угнетением, с тиранией цезарей, впоследствии воплотившейся в папстве. Совсем в другой ипостаси представал у Куторги греко-славянский мир: он наследник первых христианских общин, построенных, в свою очередь, наподобие древней афинской политии и воспринявших самое ее имя – полития, гражданство, преимущественно экклесия, вече, что, в конечном итоге, означало для Куторги «возрождение афинской политии, но преобразованной по учению Евангелия». Сам дух афинских гражданских свобод перешел, по мнению Куторги, в православную церковь: «Сохранилось до сих пор общинное избрание Вселенского Патриарха, равно как и общинные избрания приходских священников в Греции». Древняя Европа, замечал Куторга, распалась на западную и восточную, на две совершенно в самом существе противоположные части: «Падение Западной Римской империи не уничтожило и не ослабило этого раздела..., не прекращаясь поныне, ...образовалось два глубоко различных христианских мира: германо-романский на западе; славяно-греческий – на востоке». Этот акцент, сделанный Куторгой на преемственности греческого и славянского миров, не случаен. По его мнению, основные идеи политии в трех ее существенных чертах – общины, веча и церкви перешли и в Россию. Выйдя в отставку, поселился в своем имении в Борках, Мстиславского уезда Могилевской губернии, где и умер.