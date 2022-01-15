Сергей Клишевич: школьники, если народ поддержит, будут жить по новой Конституции

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы должны помнить всю нашу историю, но этот период заложил основу, фундамент того, что мы сегодня имеем, а мы имеем суверенное независимое государство. Поэтому сегодня нам важно обсудить эти вопросы в том числе и со школьниками, потому что, безусловно, они будут жить, если народ поддержит, по новой Конституции. Конечно, и у них тоже важно спросить, важно с ними разговаривать на одном языке, важно им доверять в том числе в решении государственных вопросов.