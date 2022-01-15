Сергей Клишевич: школьники, если народ поддержит, будут жить по новой Конституции
Новости Беларуси. Молодежь – это белорусское будущее. Диалоговые площадки, посвященные обсуждению проекта обновленной Конституции, охватывают все большую аудиторию. 15 января в Минске в политическую дискуссию включились старшеклассники и молодежные активисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
2022-й объявлен Годом исторической памяти. Вопросы сохранения героического прошлого и тема Великой Отечественной также нашли отражение в новой редакции Конституции. Участников диалоговой площадки интересует, какими именно способами будет поддерживаться данная цель.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы должны помнить всю нашу историю, но этот период заложил основу, фундамент того, что мы сегодня имеем, а мы имеем суверенное независимое государство. Поэтому сегодня нам важно обсудить эти вопросы в том числе и со школьниками, потому что, безусловно, они будут жить, если народ поддержит, по новой Конституции. Конечно, и у них тоже важно спросить, важно с ними разговаривать на одном языке, важно им доверять в том числе в решении государственных вопросов.
Предложения по корректировке уже имеющихся поправок продолжают поступать. Ну а на референдум будет выноситься Конституция целиком, а не отдельные статьи, поэту важно достичь понимания по всем блокам: социальному, экономическому и политическому.
Какие поправки в Конституцию интересуют молодежь Беларуси – читайте здесь.