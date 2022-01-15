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Пострадали 58 районов. В МЧС Беларуси рассказали, сколько разрушений после непогоды

15 января 2022 11:43
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Новости Беларуси. Пострадали 458 населенных пунктов в 58 районах страны. В МЧС Беларуси озвучили масштаб разгула стихии. 14 января местами скорость ветра достигала 32 метра в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пострадали 58 районов. В МЧС Беларуси рассказали, сколько разрушений после непогоды-1

Больше всего ущерб в Минской и Могилевской областях. Повреждены кровли более 420 жилых домов, объекты соцкультбыта, производственные и сельскохозяйственные здания. По данным Белэнерго, в течение суток периодически нарушалось электроснабжение более 3 000 населенных пунктов. Элементами кровель и поваленными деревьями повреждены более 30 автомобилей. Сейчас повсеместно ведутся восстановительные работы. В столице их обещали завершить за выходные. По сообщениям синоптиков, ветер ослабнет в Беларуси 16 января, на дорогах сохранится гололедица.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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