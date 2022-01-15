Пострадали 58 районов. В МЧС Беларуси рассказали, сколько разрушений после непогоды

Больше всего ущерб в Минской и Могилевской областях. Повреждены кровли более 420 жилых домов, объекты соцкультбыта, производственные и сельскохозяйственные здания. По данным Белэнерго, в течение суток периодически нарушалось электроснабжение более 3 000 населенных пунктов. Элементами кровель и поваленными деревьями повреждены более 30 автомобилей. Сейчас повсеместно ведутся восстановительные работы. В столице их обещали завершить за выходные. По сообщениям синоптиков, ветер ослабнет в Беларуси 16 января, на дорогах сохранится гололедица.