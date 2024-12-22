Почему в будущем Украины нет определённости? Ответил политолог

Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):

Это в первую очередь нейтральный, то есть мирный статус Украины, если такая останется. Я бы, конечно, добавлял всегда фразу, потому что определенности в будущем Украины все-таки нет. Будет ли Украина? Кому-то просто казалось, что это гораздо раньше станет понятно. Да, еще не понятно, но тем не менее, если такая останется? Это только нейтральный статус. То есть никакого НАТО и никаких иностранных войск на ее территории быть не может. Это первое.

Второе – это, конечно, когда мы говорим о демилитаризации и денацификации, мы же не расшифровываем (а это само собой должно подразумеваться, но не все это понимают, мы же не расшифровываем), что с этим режимом действительно мирный договор не может быть заключен. Потому что в этом случае Зеленскому придется поступить к какой-нибудь офицерской вдове, самого себя высечь, точнее, самого себя посадить в тюрьму. А этого не произойдет, а значит, с этим режимом мы точно не можем договариваться и должна произойти смена режима. Вот каким-то образом, подготовленным западным образом либо в результате военного переворота, гражданской революции, каких-то иных действий, распада страны на разные части, одна из которых выберет того президента или представителя, который будет выступать от имени всей бывшей страны. И вот здесь как раз очень большая неопределенность, самая большая неопределенность именно в этом вопросе.

Ну а все остальное: количество войск, где пройдут границы – это настолько вторично... Вот Дмитрий Анатольевич сказал, что в общем-то могут появиться и другие новые субъекты Российской Федерации. Настроения в обществе и в окопах очень серьезно заставляют принимать решения взвешенные российское руководство. Никто не пойдет на переговоры, если нас просто поманят переговорами. Переговоры только на условиях России. То есть, если отвечать на ваш вопрос теперь одной фразой: Украина, созданная, сформированная, сформулированная на условиях России, нужна России.