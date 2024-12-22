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Почему президент Украины не будет избираться народом? Ответил украинский политик

22 декабря 2024 19:11
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Мирные инициативы в конфликте в Украине, какие они? Обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Почему президент Украины не будет избираться народом? Ответил украинский политик-2

Спиридон Килинкаров, украинский политик:
Будущий президент Украины не будет избираться украинским народом. Это все формальность. Он будет назначаться теми, кто будет контролировать эту страну. Соответственно, если Соединенные Штаты претендуют на такой контроль, то, конечно, кандидатура нового президента будет в первую очередь назначаться ими. Вообще, я считаю, что схема реализации мира или возможности урегулирования этого конфликта должна быть следующая: во-первых, сначала будет так называемый план Трампа, который, безусловно, и кто бы там что ни говорил, я считаю, что определенный уровень контактов и переговоров по этому вопросу ведется. Безусловно, интересы российской стороны в нем должны быть учтены, и они будут учтены, мне так кажется. А уже под этот мирный план будет подобрана кандидатура в Украине, которая сможет эти договоренности реализовать. Я думаю, что схема будет реализована именно такая.

# Международная политика # Украина # Спиридон Килинкаров

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