Завершится ли конфликт в Украине в 2025-м? Обсудили эксперты

Спиридон Килинкаров, украинский политик: Я не Нострадамус, конечно, предсказывать дату завершения этого конфликта я не стану, но реальные возможности завершить конфликт в 2025 году, безусловно, есть. Потому что тут очень важен запас прочности участников этого противостояния. И, как мне кажется, все-таки те публичные заявления, которые звучат со стороны Соединенных Штатов Америки, непосредственно от Дональда Трампа, дают основание полагать, что американцы все-таки и сам Дональд Трамп намерены реализовать свои предвыборные обещания в отношении урегулирования украинского конфликта. Причем он настолько убедителен в своей риторике, что в Украине обычные люди, обыватели вообще склонны к такой мифологии и мессианству. Они поверили Дональду Трампу и все живут надеждой, что 20-го его инаугурируют, а 21-го конфликт закончится. К большому сожалению, этого не произойдет, конечно. Но если все-таки намерения Соединенных Штатов Америки в отношении урегулирования этого конфликта есть, то у них есть все механизмы для того, чтобы это предвыборное обещание Дональд Трамп смог реализовать. Возможности такие есть.

Александр Алесин, военный эксперт:

Я бы хотел, чтобы конфликт завершился в следующем году, но, к сожалению, есть ряд факторов, которые этому противодействуют. Прежде всего, это позиция коллективного Запада. Если Трамп настроен на то, чтобы завершить конфликт, прежде всего он связан своими предвыборными обязательствами. Будем ждать, что после его инаугурации в ближайшее время последуют инициативы Соединенных Штатов Америки, направленные на урегулирование этого военного конфликта. Будущий специальный представитель по Украине заявил, что Трамп усадит обе стороны за стол переговоров и уже в кратчайшие сроки будет достигнуто соглашение, потому что эти обе стороны готовы. Во всяком случае, никто не спросил об этом Российскую Федерацию. И когда говорят о миротворцах будущих, о линии разведения, о заморозке, никто не спрашивает и не учитывает мнение российской стороны. А надо, конечно, вспомнить все, что говорил Владимир Владимирович Путин. Прежде всего, что отправной точкой должен быть Стамбульский документ с учетом того, что происходит на полях сражений. И любой ценой Российская Федерация мира не хочет. Как недавно сказал Сладков, что в окопах не поймут, если Российская Федерация заключит невыгодное для себя соглашение.