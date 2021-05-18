Александр Лукашенко: каждый житель Беларуси должен знать и видеть, что все решения принимаются коллегиально и открыто

Решение Президента – повысить роль этого коллегиального органа в жизни государства. Этот конституционный орган занимается реализацией полномочий главы государства в сфере национальной безопасности. А в исключительном случае Совбез станет главным органом управления государством. Соответствующий декрет глава государства подписал в День Победы – 9 мая. А 18 мая на заседания Совбеза рассмотрели проекты новых редакций положения о Совете безопасности и о его секретариате. Предыдущему положению 21 год, оно нуждается в актуализации. Работа над документами будет завершена в ближайший месяц. Новое положения о Совбезе опирается на Конституцию, закон «Об обороне», Военную доктрину, Концепцию национальной безопасности, законодательство и международные правовые акты, принятые за период независимости Беларуси. Учитывался и опыт работы подобных коллегиальных органов в других странах, прежде всего в странах – союзниках Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Принципиально важно, чтобы новый акт законодательства, который мы сегодня рассмотрим, в деталях который регламентирует работу Совбеза, не имел никаких ограничительных грифов и стал полностью открытым для общества. Каждый житель Беларуси, особенно в нынешних условиях, должен знать и видеть, что все решения принимаются коллегиально и открыто. Декрет, который был подписан мною, касается одно случая или момента в истории нашей страны, если, не дай бог, это произойдет. Вы знаете, какой это случай. Только одного. Представьте ту ситуацию, исходя из опыта прошлого года, какова будет в результате ситуация в стране. Нетрудно спрогнозировать – я ее хорошо прогнозирую. И вот на этот период будет действовать декрет Президента. Естественно, когда изберут нового Президента, отпадет необходимость в подобном декрете, он будет отменен новым Президентом или же парламентом и Президентом. В зависимости уже от новой Конституции, я надеюсь. Поэтому это декрет на один момент, если не дай бог. Для чего? Для того чтобы прежде всего вы, сидящие здесь, и те миллионы, которых нет здесь, но поддерживают нынешнюю политику, не беспокоились за свою судьбу.