Сергей Клишевич: «Идеолога подготовить фактически невозможно. Это как художник, певец, композитор, творческая натура»

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я глубоко убеждён, что идеолога подготовить фактически невозможно. Это как художник, как певец, как композитор, как творческая натура. Если этот человек от рождения лидер, если у него есть инициатива, а мы знаем – в обществе, как и во всём мире, общество делится на определённые типы людей.

И по мировым, скажем, оценкам, 20% населения планеты – это лидеры, активисты, которым постоянно где-то что-то надо – куда-то лезут, что-то делают, что-то инициируют, а остальные 80% – более спокойные люди. Им, в принципе это не надо, они тоже хорошо живут, и это тоже хорошо.

Так вот у нас, мы, бывает, порой упускаем этот момент подбора этих людей – лидеров. Как правильно говорил глава государства – кадровый резерв. И у нас должно быть это, не побоюсь этого слова, с детского сада начиная. Есть же мировой опыт, как это происходит.