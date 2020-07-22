В чём заключается национальная белорусская идея? 3 простые истины

Александр Бурда, депутат Молодёжного парламента Беларуси:

На мой взгляд, национальная наша белорусская идея заключается в трёх простых истинах: это любовь к семье, это любовь к своей стране и самое главное – это любовь к земле, на которой ты родился. И если у нас, начиная с букваря, с детского сада, со школьной скамьи будут прививаться вот эти ценности, я уверен, что наша белорусская молодёжь – ей многое будет по силу, и она сделает всё для того, чтобы наше государство развивалось, как и развивается сейчас.

Смотрите 22 июля в 20.30 на СТВ.