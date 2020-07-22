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В чём заключается национальная белорусская идея? 3 простые истины

22 июля 2020 14:17
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Новости Беларуси. О молодёжи в политике и национальной идее, которая объединяет поколения, говорили эксперты программы «В обстановке мира».

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В чём заключается национальная белорусская идея? 3 простые истины -1

Александр Бурда, депутат Молодёжного парламента Беларуси:
На мой взгляд, национальная наша белорусская идея заключается в трёх простых истинах: это любовь к семье, это любовь к своей стране и самое главное – это любовь к земле, на которой ты родился. И если у нас, начиная с букваря, с детского сада, со школьной скамьи будут прививаться вот эти ценности, я уверен, что наша белорусская молодёжь – ей многое будет по силу, и она сделает всё для того, чтобы наше государство развивалось, как и развивается сейчас.

Смотрите 22 июля в 20.30 на СТВ.

# Национальная идея # общество # Александр Бурда

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