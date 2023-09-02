Городок принимает 30-й форум Дня белорусской письменности. Что подарили жителям к празднику?

Новости Беларуси. Праздник единства печатного слова, литературы и истории народа. Городок принимает День белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Литературный форум – юбилейный. В 2023 году он собирает друзей уже в 30-й раз. На два дня небольшой райцентр на севере страны станет местом притяжения гостей с национальным размахом.

Праздничные мероприятия охватили населенный пункт. Интерактивы, мастер-классы, выставки, презентации книг. Этот день в жизни литературной столицы отметился и спортивным событием. На центральном стадионе открыли многофункциональную площадку.

Это подарок жителям Городка. Новый объект появился благодаря республиканскому проекту «Спорт для всех» Президентского спортивного клуба. Это баскетбольная площадка, воркаут-тренажеры. Есть специальное место для людей с ограниченными возможностями. В Городке уверены, что теперь уличные тренировки станут еще популярнее.

Артем Сазонов, житель Городка:

Я занимаюсь уже давно, уже восставший, так сказать. Это направление не так сильно распространено, но оно очень интересное. Делаются различные акробатические элементы на улице. Жаль, что люди мало им занимаются, но я думаю, что из-за появления таких площадок люди потянутся к этому виду спорта и будут больше узнавать о нем.

В центре Городка продолжаются праздничные мероприятия. Здесь работает около 30 площадок. Поэты прямо под открытым небом читают свои произведения: как прозу, так и стихи. Впрочем, порадовать здесь могут не только слух родным языком, но и различной развлекательной программой. Среди которых циркачи, народные мастера и многое другое.