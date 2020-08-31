Сергей Бобриков о военных, которые демонстративно расстаются с формой: забыли, что принимали присягу перед лицом родителей

Новости Беларуси. Для дискредитации армии используют различные психологические приемы. Как им противостоять и повысить престиж службы? Эти вопросы с председателем Белорусского союза офицеров Сергеем Бобриковым обсудили в программе Новости «24 часа». Татьяна Савчик, СТВ:

В последнее время армейская тематика очень часто стала появляться в определенного рода СМИ, притом с явно негативным окрасом. На ваш взгляд, с чем это связано? «У нашей молодежи сегодня эти такие патриотические позывы ушли на второй план»

Сергей Бобриков, председатель республиканского совета «Белорусского союза офицеров»:

Хорошо вы сказали, что определенного ряда СМИ. Эта ситуация не нова, она не ситуация сегодняшнего дня. К сожалению, среди нашей молодежи – в основном появились – такие тренды новые, что хочется быстрее заработать и к этому приложить минимум усилий. Эти все тренды, к сожалению, тиражируются вышеупомянутым средством массовой информации как какое-то системное явление в нашем обществе. Ну и, конечно, немаловажный факт, что, опять же, к сожалению, мы немножко утратили доверие к институту военной организации государства. Если раньше служба в Вооруженных Силах была почетной такой обязанностью каждого мужчины и этим гордились, то, к сожалению, у нашей молодежи сегодня эти патриотические позывы ушли на второй план. Вот и мы на сегодня имеем что имеем. Я думаю, что эта ситуация не системная, она вполне управляемая. Ну, конечно, с этим надо бороться не один день и не два – это хорошая кропотливая работа для нашего общества. Татьяна Савчик:

Если подробнее коснуться этой темы, каким образом престиж армейской службы подрывается в самих Вооруженных Силах? Есть какие-то определенные технологии? Потому что даже сейчас мы видим так называемых военных, которые демонстративно расстаются с формой.

Сергей Бобриков:

Они, наверное, подрывают авторитет не армии – они свой авторитет подрывают. Потому что это не носит массовое явление в наших Вооруженных Силах, и среди офицеров запаса это тоже не носит массовое явление. Это люди, которые, насмотревшись новостных каналов, к сожалению, думают не головой, а вот этими каналами, которые им подают эти фейковые новости – они немножко потерялись и не смогли проанализировать ситуацию, которая сейчас есть. Они забыли, что они принимали присягу воинскую с такими же друзьями по оружию, которые стояли рядом – с такими же белорусами. Они забыли, что принимали эту присягу перед лицом своих родителей. Что потом эти люди будут говорить своим детям? А ведь настанет время, когда им будет стыдно за свои поступки. Трагедии с этой ситуации я бы не делал.

Татьяна Савчик:

В открытую говорят о существовании такого психологического приема, как «Окно Овертона». Каким образом он применяется для дискредитации армии? «Сама идея «Окон Овертона» заложена в том, чтобы изначально неприемлемую для общества ситуацию вынести на обсуждение этого общества» Сергей Бобриков:

К сожалению, люди, которые работают по этим методикам, исполняют эти методики, они понятия не имеют, как ими манипулируют. Сама идея «Окон Овертона» заложена в том, чтобы изначально неприемлемую для общества ситуацию вынести на обсуждение этого общества. Затем эти «окна» направить политологам, и, в конечном счете, добиться, чтобы эта идея завладела массами и была законодательно оформлена. Но в нашей республике хорошее здоровое общество, которое не удалось – кто бы ни пытался – его расколоть. И мы эту временную ситуацию для очернения Вооруженных Сил не понимаем как постоянную, системную. Эта ситуация вполне выправляемая. Я думаю, у нас здоровое общество, которое правильно оценит эту складывающуюся ситуацию, сделает выводы и примет правильное грамотное решение.

Татьяна Савчик:

Как противодействовать подобным деструктивным методам? Как вновь повысить престиж службы? «Раскола в обществе, как бы кому ни хотелось, не произошло»