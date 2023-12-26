Сергей Алейник и Дмитрий Крутой почтили память жертв блокады Ленинграда на Пискарёвском кладбище

Экономика – это будущее, но страны СНГ, особенно Беларусь и Россию, объединяет еще и прошлое – героическое и зачастую трагическое. От имени белорусского народа в канун 80-летия освобождения Александр Лукашенко поручил возложить цветы к могилам жертв блокады Ленинграда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту миссию выполнили министр иностранных дел Беларуси и наш посол в России [Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России – прим. ред.]. Пискаревское кладбище – самый печально известный некрополь в Петербурге. Под звук метронома цветы от белорусов легли к подножью монумента «Мать-Родина». Она олицетворяет фигуру женщины, идущую к прибывшим почтить память героев обороны Ленинграда. Здесь же застывшие строки из известной каждому эпитафии поэтессы Ольги Берггольц «Никто не забыт, ничто не забыто». В 2024 году Беларусь отмечает юбилей освобождения от захватчиков, а уже в январе в Санкт-Петербурге будут праздновать 80-летие полного снятия блокады.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Мы пришли поклониться на Пискаревское кладбище. Это крупнейшая братская могила в истории человечества – кладбище, где захоронены полмиллиона жертв блокады и военнослужащих, освобождавших Ленинград. Символизм этих мероприятий очевиден. Это наша общая память, наше общее место скорби, напоминание о тех ужасах войны, через которые прошли наши деды, прадеды. Конечно, эта историческая память должна сохраняться, передаваться из поколения в поколение. Мы помним и скорбим, посещая это священное место.