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Польша, Литва, Латвия всё ещё игнорируют нормы по пропуску авто на границе с Беларусью

26 декабря 2023 10:47
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Несмотря на конец года и закрытие контрактов у грузоперевозчиков, контрольные службы Польши, Литвы и Латвии продолжают игнорировать нормы по пропуску автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша, Литва, Латвия всё ещё игнорируют нормы по пропуску авто на границе с Беларусью-1

По информации Госпогранкомитета Беларуси, очереди на въезд в ЕС превышают 2 300 фур. Литовское направление по-прежнему остается наиболее загруженным. Например, в воскресенье, 24 декабря, контрольные службы пункта пропуска «Мядининкай», с нашей стороны это «Каменный Лог», приняли 24 фуры из 500 возможных. Сотрудники остальных литовских погранпереходов за три дня пропустили на свою территорию лишь 32 % грузовиков.

# Граница # общество

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