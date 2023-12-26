Польша, Литва, Латвия всё ещё игнорируют нормы по пропуску авто на границе с Беларусью

Несмотря на конец года и закрытие контрактов у грузоперевозчиков, контрольные службы Польши, Литвы и Латвии продолжают игнорировать нормы по пропуску автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации Госпогранкомитета Беларуси, очереди на въезд в ЕС превышают 2 300 фур. Литовское направление по-прежнему остается наиболее загруженным. Например, в воскресенье, 24 декабря, контрольные службы пункта пропуска «Мядининкай», с нашей стороны это «Каменный Лог», приняли 24 фуры из 500 возможных. Сотрудники остальных литовских погранпереходов за три дня пропустили на свою территорию лишь 32 % грузовиков.