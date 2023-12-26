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7-летний мальчик погиб в результате возгорания жилого дома в Дзержинском районе

26 декабря 2023 10:51
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Следователи устанавливают обстоятельства гибели 7-летнего мальчика при пожаре в частном доме в Дзержинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около полуночи спасатели получили информацию о возгорании жилого дома в агрогородке Негорелое.

7-летний мальчик погиб в результате возгорания жилого дома в Дзержинском районе-1

Когда они прибыли на место, крыша была охвачена пламенем, а комнаты наполнились плотным дымом. Жилище самостоятельно смогли покинуть мужчина и женщина с 5-летней дочерью. Работники МЧС обнаружили в доме и вынесли на улицу сына хозяйки. Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть ребенка. Сестру мальчика доставили в больницу. По факту происшествия следователи проводят проверку. Известно, что родители детей злоупотребляют алкоголем и нигде не работают. В начале этого года детей изымали из семьи. В настоящее время рассматривается несколько версий возникновения пожара. Одна из них – неосторожное обращение с огнем при курении.

# Пожар # общество # Новости Минска и Минской области

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