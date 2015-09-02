Сергей Абламейко, ректор БГУ: Сейчас студенты понимают, что Беларусь - хорошая страна, нет мыслей, что надо уехать

Гость программы «Простые вопросы» с Егором Хрусталевым - Сергей Владимирович Абламейко, ректор Белорусского государственного университета, доктор технических наук, академик НАН Беларуси.

Если сравнить объём знаний, который приходилось испытывать моему поколению и вашему, то он сильно отличается от объёма знаний, который приходится «впитывать» нынешнему молодому человеку. Возросло общее количество знаний или сейчас информация более доступна?

Сергей Абламейко:

Когда мы росли в школе, у нас было всё четко формализовано: физика, математика с понятным объёмом. Книги и энциклопедии в моё время не были так доступны в районе.

Сейчас у школьников появилось очень много новых сфер, которые они должны осваивать: интернет, мобильные устройства.

Школьникам нынче непросто. Когда наши преподаватели в университете жалуются, что первокурсники меньше знают математику, чем знали двадцать-тридцать лет назад - это логично. Потому что очень много появилось вещей, связанных с информационными технологиями, которые дети тоже должны усваивать. Сегодня информатика им дают больше, чем её давали нам. И они ещё и сами берут очень много.

И педагогам непросто. Так все быстро меняется, что нелегко следить за этим.

Вы родились и выросли в небольшом городке Гродненской области. В школьном возрасте все Ваши преподаватели заявили, что у Вас очень особенный математический талант. Но у Вас не было к нему никаких предпосылок. Ведь по идее Вы могли заниматься сельским хозяйством. Откуда берётся в молодом человеке эта искра?

Сергей Абламейко:

Это сложный вопрос. Очень сложно здесь. Это как, говорят «Богом меченный человек». Глядя на себя, молодых, коллег, учеников и старших, можно сказать, что нет действительно такой формы и правил, которые говорят, что, если будет так: ты вырастешь математиком, или так - то ты будешь великим математиком. Это редко происходит. Поэтому очень важно в школьные годы, чтобы и родители и педагоги рассмотрели это.

Потому что как у меня это было: мой учитель математики видел, что я больше тянусь туда и он больше давал, больше со мной занимался. Он очень сильно помогал. Ну и отец, то же самое: выписывал мне журнал «Квант», чтобы я больше решал, в школы записали заочные в Москве. Я думаю, видя какое-то проявление к чему-то, нужно помогать ребенку. Тогда он раскрывается. Но это надо увидеть. А это родители и самые ближайшие педагоги.

В этом, конечно, роль педагога огромная. Об этом много даже говорят сейчас в обществе, - надо повышать статус педагога. Это очень правильно и важно. Потому что они раскрывают ученика в большей степени, чем даже родители, хотя здесь трудно сказать.

Вы руководите Фондом Президента по поддержке одарённой молодёжи и студентов. К Вам попадает больше всего тех ребят, у которых есть эта «искра божья»… Но как рассмотреть ее? Есть ли какая-то особенность, которая всегда выделяет таких ребят?

Сергей Абламейко:

Это действительно такие умные и талантливые ребята, которые начинают себя проявлять в старших классах школы, в ВУЗе. В наш Фонд поступают результаты этих ребят: победителей всевозможных Олимпиад, чемпионатов и т.д. И мы видим, что они уже много чего достигли. Ведь выиграть Международную олимпиаду - это очень сложно. Можно говорить, что за выигрышем стоит работа педагога, конечно. Но этому педагогу нужно несколько лет пройти, чтобы это парень так раскрылся и выиграл Международную олимпиаду. Это кропотливый тяжёлый труд. Каким бы он ни был одаренным, но это труд, труд, труд… Важно помочь раскрыть ребенка на этой начальной стадии. Мы видим этих ребят, многие из сельских районов. Я думаю, многие, имея хороший талант потом не раскрываются и как-то по-другому живут.

«Если ты в молодости не был революционером - у тебя нет сердца, если ты в зрелости не стал консерватором - у тебя нет разума». Понятно, что студенчество всегда прогрессивно и радикально настроено. Острые и умные вопросы они задают своим преподавателям. Например, вопросы о чувстве патриотизма очень часто задаются с критической точки зрения. Как вы строите разговор? Что вы говорите им о Родине? Как объясняете, что несмотря на колоссальное количество предложений, вы выбрали свой путь?

Сергей Абламейко:

Мне легче разговаривать с ними, так как я объехал полмира не как турист - я работал. Видел и знаю, как живут люди в разных странах мира. Когда начинаешь говорить о Беларуси, плюсах наших и минусах (которые в любой стране есть) и другие страны сравниваешь на примерах, конкретных фактах, тогда сразу вырисовывается, что модель нашего общества - одна из самых лучших в мире. С одной стороны - достаточно рыночная, с другой - важна социальная защита. Когда я все это рассказываю и показываю: понимают и, скажем так, сильно не спорят. В начале моего ректорства лет 6-7 назад было чуть сложнее, все хотели в Европу или что-то еще. Последние 3-5 лет мы видим, что мир становится сложнее, войны больше, проблем больше. Последние годы у молодежи настроение сильно поменялось в хорошую патриотическую сторону. В 2010 году перед теми выборами, когда я встречался с молодежью, было много острых вопросов, мол, то - не так, это - не так, а если бы по другому сделали - по другому жили бы тут. Спорили сильно. Сейчас все гораздо больше понимают, что у нас хорошая страна, нет мыслей, что надо изменить, надо уехать. Люди понимают, что мир хрупок, неспокоен.

Начиная с 1 сентября для студентов БГУ что будет самым значимым изменением?

У нас хорошая система образования. Я это 100 раз доказывал и говорил. Наши действия направлены на улучшения: новые специальности, новые курсы. Возможностей в БГУ - много: образовательные, научные, спортивные, культурные (эстрада, театр, другая общественная работа). Академическая мобильность, свобода есть: хочешь, занимайся наукой, учись, поедешь стажироваться в другие страны, на конференции научные. Все зависит от молодого человека. Сегодня вы все пришли равные, а через 4-5 лет будет е разные. Кто-то это время использует, чтобы получить средний диплом, а кто-то будет иметь массу поездок, массу опыта, массу публикаций, заработает деньги. Сильным выйдет на рынок труда.