Еженедельно санитарные службы обследует около 70 минских стройплощадок

Новости Беларуси. Городские службы обследуют санитарное состояние строящиеся объектов Минска. До конца этой недели в каждом районе будут созданы специальные мобильные группы. Еженедельно санслужбы обследует около 70 стройплощадок.

На первый взгляд ярко цветущее солнечное растение в действительности куда менее привлекательно. Конечно, по степени опасности оно несопоставимо с борщевиком Сосновского, но все-таки может вызвать серьезные аллергические реакции. Заросли в несколько квадратных метров этого сорняка как раз-таки и были найдены возле строящегося жилого комплекса. Именно из-за этого городские службы бросают вызов недобросовестным застройщикам.

Правда, это еще цветочки, по сравнению с тем, что увидели экологи около недели назад. Вместо возвышающихся многоэтажек, благоустроенной стройплощадки и активного рабочего процесса – лишь ассорти из мусора и грунта, а всю территорию буквально охватил густорастущий сорняк.

Дмитрий Александрович, начальник отдела оперативного контроля Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Тут была яшчэ выяўлена дастаткова вялікая праблема: гэта адходы і грунт. Вывелі фактычна, магчыма, нават і пладародны слой глебы з выкарыстання і парушылі заканадаўства аб адходах, таму што тут скінулі ўсё, што маглі і не маглі. Яшчэ і дрэва звалілі нават.

Специалисты признаются: в таком состоянии оставлять территорию было действительно опасно. И на зов экологов оперативно откликнулись зеленстроевцы. В доступных для подъезда техники местах выкосили злосчастный сорняк. Но только генеральной зачисткой здесь не обойдется, городские службы намерены привлечь к административной ответственности недобросовестного застройщика.

А чтобы такая картинка осталась лишь в памяти минчан, обследовать решено каждый строящийся объект, а их в столице без малого 800. В свою очередь ответственные службы признаются: количество проблемных объектов значительно снизилось, теперь из трех тысяч обследованных только 500 под особым контролем санитарных служб, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Зоя Осос, заведующий отделением гигиены труда ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

Основные выявленные нарушения касаются своевременно сбора и вывоза производственных отходов. Количество строительных площадок, на которых выявляются нарушения систематически, значительно снизилось. И, как правило, нарушения устраняются в течение недели.

Еженедельно специалисты обследуют около 70 строящихся объектов, на некоторые выезжают повторно. Однако это гонка не на скорость, а на результат не только тех, кто спрашивает, но и тех, кто строит.