Александр Якобсон провел гостевой урок для 10-классников гимназии № 56 Минска

Новости Беларуси. Традиционные гостевые уроки прошли сегодня по всей столице. Для юных жителей столицы это возможность поделиться идеями с представителями власти. Так, десятиклассники 56-ой гимназии смогли рассказать о своих задумках помощнику президента Беларуси – главному инспектору по Минску Александру Якобсону.

Арина Петушок, ученица ГУО «Гимназия № 56»:

Очень приятно, что отметили нашу идею, что выразили тоже свое мнение и сказали, как ее продвигать. У нас была идея по поводу открытых концертов.

Владимир Хаустович, ученик ГУО «Гимназия № 56»:

Хороша была идея о создании учреждения, о выборе профессии вне школьного времени.

Телеканал для подростков, зеленые насаждения на крышах многоэтажек, молодежные концерты под открытым небом – это лишь часть серьезных предложений учеников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Якобсон, помощник Президента Республики Беларусь - главный инспектор по Минску:

Мне очень понравилась эта открытость ребят, которые здесь, на этом уроке, высказывали свои мнения. Больше всего мне понравилось, когда шла речь, что ребята со знанием и с пониманием относятся к основным проблемам, которые необходимы для развития нашего государства. Они говорили об экспортоориентированной экономике, о развитии образования.