Сергеенко провел встречу с руководством и активом Гродно

Взаимодействие с местной властью, законодательная деятельность народных избранников и развитие туристического потенциала. Эти вопросы были в центре внимания председателя Палаты представителей Национального собрания во время рабочей поездки в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Игорь Сергеенко провел встречу с городским активом и руководством местного исполкома.

В центре внимания было сразу несколько вопросов. Так, депутатами Палаты представителей Национального собрания за два года принято более 170 законов. Документы отражают задачи, поставленные главой государства, и решения VII Всебелорусского народного собрания.

Кроме того, в основу законов ложатся результаты общения с избирателями и изучения вопросов на местах. Поэтому в приоритете – живой диалог с людьми. Только в плотной связке с местными властями можно решать проблемы, которые волнуют жителей.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы увидели, чем живет сегодня город. Город становится лучше во всех смыслах, во всех его проявлениях. Серьезно изменился облик города Гродно. Увеличилась его туристическая привлекательность, сегодня сложно попасть и даже заказать гостиницу. Цветущий город-сад, реконструируется историческая часть, которая тоже сохранила свой облик. Мы определили в том числе и направления нашего взаимодействия. Это и взаимодействие с Федерацией профсоюзов на региональном уровне. Это и вопросы участия в мероприятиях, которые проводятся городским исполнительным комитетом, заседаниях исполкома.

Михаил Оксенюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Проблемы округа сегодня – в основном это бытовые проблемы. Округ живет, как и весь город Гродно. Устраняем последствия ливня прошедшего, ветровала. Все идет по плану. Местные органы власти работают. И довольно активно работают.

О промышленном потенциале города и всей Гродненской области говорили во время посещения предприятия «Зов». Здесь налажена полная производственная цепочка – от участков распила древесины до цехов финишной сборки мебели. Ставку делают на автоматизацию и собственное сырье, что позволяет конкурировать на внешних рынках.

Владимир Янченко, станочник деревообрабатывающих станков мебельного предприятия:

Сегодняшняя встреча – это результат нашей деятельности, работы. Это хорошее мероприятие для коллектива. И побольше бы таких встреч.

В центре внимания было и развитие туризма. Тем более сейчас в Гродно реконструируют сразу несколько локаций. Территория набережной Немана и обновленный сквер на улице Дарвина должны превратиться в единый променад. А на месте бывшего пивоваренного завода не просто восстанавливают бровар XIX века, а буквально откопали под штукатуркой аутентичные фасады дворца Сапег и Огинских.