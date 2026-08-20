В Беларуси комплексно перестраивают систему сельской торговли – узнали об изменениях

Ну а сейчас в масштаб малых населенных пунктов в пределах нашей страны, где необходим деликатный и взвешенный подход. В Беларуси комплексно перестраивают систему сельской торговли, общепита и бытового обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Качественные услуги и широкий ассортимент товаров – в каждую деревню. Именно так коротко можно сформулировать основную суть новаций. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.
Новый свод норм по торговле и бытовому обслуживанию в сельской местности принят в Беларуси.
Документ кардинально меняет подходы к организации работы на селе – теперь вся деятельность будет организована согласно четкому своду норм. Для автомагазинов вводят жесткие правила: маршруты, время и графики прибытия будут строго утверждены. При этом за качество обслуживания на местах вводится персональная ответственность.
Гарантировать, чтобы у людей на селе было все необходимое, теперь обязаны лично главы районных и областных исполкомов. Главная цель – защитить интересы сельчан и одновременно дать стимул бизнесу. Для тех, кто захочет торговать на селе, предусмотрены преференции.
Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
Этот указ предусматривает ряд льгот для субъектов, которые будут осуществлять торговлю в сельской местности. Это касается и налоговых вычетов – налог на прибыль, земельный налог, на капитальное строение. Здесь существенные преференции предусматриваются. Кроме того, данным указом дано право субъектам торговли, которые будут осуществлять деятельность в сельской местности, получать лицензию на реализацию алкогольной продукции и табачных изделий независимо от наличия стационарного торгового объекта, а также индивидуальным предпринимателям, которые будут осуществлять деятельность в своих павильонах независимо от торговой площади.
Напомним, этот вопрос детально разбирался на высшем уровне две недели назад. Седьмого августа Президент посещал с рабочей поездкой Вилейский район. Тогда глава государства жестко потребовал: сельское население должно быть обеспечено товарами под полную потребность. Подписанный сегодня указ – прямое выполнение, озвученных тогда поручений.
«Надо по-человечески»: Президент Беларуси потребовал навести порядок в сельских магазинах.
Новые правила коснутся масштабной торговой сети. Только в системе Белкоопсоюза работает более 3 тысяч сельских магазинов и почти 500 автолавок. Магазины на колесах обслуживают 14 тысяч белорусских деревень. Подписанный Президентом указ вступит в силу с 1 января 2027 года.