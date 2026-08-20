В Беларуси комплексно перестраивают систему сельской торговли – узнали об изменениях

Ну а сейчас в масштаб малых населенных пунктов в пределах нашей страны, где необходим деликатный и взвешенный подход. В Беларуси комплексно перестраивают систему сельской торговли, общепита и бытового обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Качественные услуги и широкий ассортимент товаров – в каждую деревню. Именно так коротко можно сформулировать основную суть новаций. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.

Новый свод норм по торговле и бытовому обслуживанию в сельской местности принят в Беларуси.

Документ кардинально меняет подходы к организации работы на селе – теперь вся деятельность будет организована согласно четкому своду норм. Для автомагазинов вводят жесткие правила: маршруты, время и графики прибытия будут строго утверждены. При этом за качество обслуживания на местах вводится персональная ответственность.