Город видно как на ладони! Компания «Дана Астра» проводит экскурсии по комплексу «Минск-Мир»

«Минск-Мир» – один из самых амбициозных строительных проектов Беларуси. Как он возводится? Что происходит внутри еще не открытых зданий? И на верхних этажах, откуда город видно как на ладони? Компания «Дана Астра» регулярно проводит экскурсии на стройку – не только для клиентов, но и для всех желающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С высоты птичьего полета – Влада Родовская.

На входе – все по технологии. Каски, жилеты, инструктаж по безопасности. Объект – зона повышенного внимания, здесь правила строгие. И те, кто готов их соблюдать, получают доступ в самое сердце «Минск-Мира». Не просто прогуляться, а погрузиться в процесс преображения облика целого микрорайона.

Александр Курило:

Экскурсии на стройку – это наша новинка. Мы начали около месяца назад, и это приобрело популярность. Вот вводим, показываем, рассказываем. Посмотреть на вид. Вид из окна больше всего интересует, посмотреть своими глазами на инфраструктуру. Люди на экскурсии могут убедиться в качестве строительства, посмотреть, потрогать, позадавать вопросы, мы с радостью на них ответим. Мы идем на стройку. Стройка – это объект повышенной опасности. Смотрим под ноги.

Подъем на самый верх дома «Карибиан». Пока здесь только бетонные стены. Но уже через несколько месяцев квартиры с панорамными окнами обживутся, наполнятся семейным счастьем, а во дворе зашумят детские площадки и зоны отдыха. Постройка из трех секций. В каждой по два лифта. Они кондиционируемые – даже в жару подъем будет комфортным. А еще кабины спускаются прямо в подземный паркинг. То есть не выходя из подъезда – сразу в машину. На первом этаже – просторное лобби, где разместится колясочная. Родители знают – без нее никуда. А сверху – вид, от которого захватывает дух. Влада Родовская, корреспондент:

С высоты район выглядит совершенно иначе. Вот там – Международный финансовый центр, его башни уходят в небо. С другой стороны уже вырисовываются таунхаусы. «Минск-Мир» – это целый город, который вырос прямо на глазах. И смотреть за его воплощением – это, наверное, самое интересное.

Пока одни рассматривают виды, другие уже вглядываются в детали. Качество швов, ровная поверхность стен, планировка – проверяют все. Именно такие мелочи потом складываются в ощущение домашнего очага.

С этого щитка вы разводите по апартаментам, куда вам надо. Делаем одну розетку, чтобы вы могли начать делать ремонт. Точно так же сантехника. Все трубы выведены, стоят заглушки, куда вам надо, туда и разводите.

Я пришла с целью посмотреть свою будущую квартиру, вдохновиться атмосферой, посмотреть, пообщаться с теми людьми, которые действительно это строили. Этого дня мы ждали очень долго, записывались за месяц. Эмоции переполняют, замечательные виды, красивейшие абсолютно. Счастлива, что мы все-таки выбрали, что будем жить здесь.

Мы посмотрели, что очень хорошие виды, очень хорошие террасы. С 15 этажа открываются потрясающие виды на будущую парковую зону. Ну и формат многофункциональных бизнес-апартаментов, он новый для Беларуси. Поэтому посмотреть, именно пощупать, как выглядит внутри этот бизнес-апартамент, было очень интересно.

У меня есть недвижимость в «Минск-Мире», и это не единичный объект. И приобретя несколько жилых помещений в разных кварталах «Минск-Мира», я не мог пройти мимо именно квартала «Австралия и Океания». Это просто топчик, потому что это и метро, и крупнейший торговый центр, поликлиника рядом, детские сады, школы. Это место, где есть все буквально.

Приобрели квартиру только не в этом доме, а в соседнем доме под названием «Атлантик». Однозначно уже не пожалели, что приобрели квартиру в «Минск-Мире». Локация топовая, я считаю. Хотелось сегодня по экскурсии посмотреть все-таки качественно выполненные работы. Мы убедились, что вполне все неплохо.

«Минск-Мир» – это уже 30 кварталов, каждый со своим характером и названием. Сегодня здесь зарегистрировано больше 40 тысяч человек, а район способен принять в 1,5 раза больше. Застройка не хаотичная – по продуманной сетке, где каждый участок имеет свою функцию и логику. Одни дома уже согреты теплом, другие – набирают высоту и ждут новоселов.