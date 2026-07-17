«Появился новый мэр». Муковозчик рассказал, почему миллионеры бегут из Нью-Йорка

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Футбол, страховки и медианное богатство, оказывается, связаны друг с другом. Давайте посмотрим, как именно. Вот у Нью-Йорка с начала этого года появился новый мэр Зохран Мамдани, бывший рэпер, первый угандиец и первый мусульманин на этом посту, самый молодой градоначальник за последние сто лет. А еще, говорят, он социалист.

Нью-Йорк и без того постепенно терял своих миллионеров. В 2010 году там жило 13 % тех, у кого есть миллион и больше долларов, а в 2022 году уже всего 9 % – подсчитала газета «Нью-Йорк Пост». Но вступивший в должность новый мэр настаивает на повышении налогов для самых богатых горожан. «Я считаю, что самые богатые могут сделать еще немного больше, чтобы обеспечить каждому возможность позволить себе жить здесь», – ответил он редакции.

Теперь миллионеры, пишут, бегут из Нью-Йорка и Калифорнии, где проводится та же политика. Бегут в дружественные бизнесу штаты Техас и Флорида, которые будут дружественными, как понятно, ровно до того момента, когда сочтут, что хватит, уже можно «стричь». Ну а что вы хотели? Богатые тоже плачут.