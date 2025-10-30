Сергеенко ознакомился с работой нового молочно-товарного комплекса в Браславском районе
Развитие сферы АПК в регионе на примере одного предприятия. К слову, такой современный животноводческий объект недавно появился в Браславском районе. Там показывают неплохие результаты. В сутки вышли на 19 литров молока сорта экстра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как работает одно из ведущих предприятий района, а главное, еще повысить производительность и улучшить условия труда? Эти вопросы были в центре внимания председателя Палаты представителей, уполномоченного представителя Президента в Витебской области Игоря Сергеенко.
Во время рабочей поездки он посетил новый молочно-товарный комплекс. Там содержится почти тысяча голов крупного рогатого скота. Для животных созданы комфортные условия: два коровника, доильный зал, отдельные профилактории для телят.
Ромуальд Шукель, директор сельхозпредприятия «Маяк Браславский»:
Здесь был отбор, работают люди лучшие из лучших, которые переживают за хозяйство, за свою зарплату, за животных. Я вижу, что у нас все получилось, получится еще лучше в дальнейшем. Тут всего будет содержаться 770 голов дойного стада. Плюс 340 – нетелей и сухостой. Кормами обеспечены полностью. В хозяйстве имеется 24 тысячи тонн сенажа и силоса. В день мы скармливаем 50 тонн сенажно-силосной смеси, комбикорм дается в нужных количествах.
Еще один вопрос, который был в фокусе внимания, – сдерживание имеющихся кадров в регионе и привлечение новых. Игорь Сергеенко встретился с молодыми специалистами, которые недавно приехали по распределению в район, но уже показывают результаты в своей работе.
Марина Буко, молодой специалист:
Я родилась на Браславщине, мне очень нравятся наши места, здесь хочу и остаться. Что касается работы, мне очень нравятся условия труда, мои коллеги. Поначалу были переживания, что меня не примут. Но на все мои вопросы ответили.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси, уполномоченный представитель главы государства в Витебской области:
Все депутаты от Витебской области на этой неделе работают в своих округах. Это касается депутатов, представляющих сельские районы, они принимают участие в мероприятиях по наведению порядка на конкретных объектах, осуществляют своеобразный парламентский контроль, оказывают помощь местным органам власти, занимаются мониторингом ситуации.
Также не обошли вопрос качественной медицинской помощи. Игорь Сергеенко принял участие в открытии нового стерилизационного отделения Браславской центральной районной больницы.
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