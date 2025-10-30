Сергеенко ознакомился с работой нового молочно-товарного комплекса в Браславском районе

Развитие сферы АПК в регионе на примере одного предприятия. К слову, такой современный животноводческий объект недавно появился в Браславском районе. Там показывают неплохие результаты. В сутки вышли на 19 литров молока сорта экстра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как работает одно из ведущих предприятий района, а главное, еще повысить производительность и улучшить условия труда? Эти вопросы были в центре внимания председателя Палаты представителей, уполномоченного представителя Президента в Витебской области Игоря Сергеенко. Во время рабочей поездки он посетил новый молочно-товарный комплекс. Там содержится почти тысяча голов крупного рогатого скота. Для животных созданы комфортные условия: два коровника, доильный зал, отдельные профилактории для телят.

Ромуальд Шукель, директор сельхозпредприятия «Маяк Браславский»:

Здесь был отбор, работают люди лучшие из лучших, которые переживают за хозяйство, за свою зарплату, за животных. Я вижу, что у нас все получилось, получится еще лучше в дальнейшем. Тут всего будет содержаться 770 голов дойного стада. Плюс 340 – нетелей и сухостой. Кормами обеспечены полностью. В хозяйстве имеется 24 тысячи тонн сенажа и силоса. В день мы скармливаем 50 тонн сенажно-силосной смеси, комбикорм дается в нужных количествах. Еще один вопрос, который был в фокусе внимания, – сдерживание имеющихся кадров в регионе и привлечение новых. Игорь Сергеенко встретился с молодыми специалистами, которые недавно приехали по распределению в район, но уже показывают результаты в своей работе.

Марина Буко, молодой специалист:

Я родилась на Браславщине, мне очень нравятся наши места, здесь хочу и остаться. Что касается работы, мне очень нравятся условия труда, мои коллеги. Поначалу были переживания, что меня не примут. Но на все мои вопросы ответили.