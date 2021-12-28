Сергеенко: нам есть чем гордиться в этом году, в условиях пандемии, вызовов и угроз наша экономика развивается

Новости Беларуси. Профессионалы и преданные родной земле люди. Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко 28 декабря вручил государственные награды тем, кто отличился усердным трудом в 2021 году. Госнаград и Благодарности Президента Беларуси удостоены 57 представителей различных сфер деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Представители разных трудовых коллективов, которые сегодня получили награды, – герои этого года. Их вклад в развитие нашей страны оценен главой государства именно этими наградами. Нам есть чем гордиться в этом году. В условиях продолжающейся пандемии, в условиях новых вызовов и угроз, внешних в первую очередь, наша экономика развивается, вводятся в строй новые объекты, социальной сферы в первую очередь, строится жилье, реконструируются те промышленные объекты, которые уже функционируют, существуют.