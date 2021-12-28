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Президент Беларуси в Санкт-Петербурге встретился с лидерами стран – участниц СНГ

28 декабря 2021 10:31
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Новости Беларуси. Рабочий визит Президента Беларуси в Россию. В Санкт-Петербурге проходит неформальная встреча лидеров стран – участниц СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент Беларуси в Санкт-Петербурге встретился с лидерами стран – участниц СНГ-1

На ней главы государств, как ожидается, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития в рамках СНГ.  

Президент Беларуси в Санкт-Петербурге встретился с лидерами стран – участниц СНГ-4

На завтра, 29 декабря, запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом России. Планируется рассмотреть актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества. Программу мероприятий визита в Санкт-Петербург белорусский лидер и Владимир Путин обсудили 25 декабря в телефонном разговоре. Кроме того, Александр Лукашенко ранее договорился пообщаться и с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.  

# СНГ # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Ильхам Алиев # Фотофакт

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