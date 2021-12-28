Президент Беларуси в Санкт-Петербурге встретился с лидерами стран – участниц СНГ

Новости Беларуси. Рабочий визит Президента Беларуси в Россию. В Санкт-Петербурге проходит неформальная встреча лидеров стран – участниц СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Рабочий визит Президента Беларуси в Россию. В Санкт-Петербурге проходит неформальная встреча лидеров стран – участниц СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На ней главы государств, как ожидается, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития в рамках СНГ.
На завтра, 29 декабря, запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом России. Планируется рассмотреть актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества. Программу мероприятий визита в Санкт-Петербург белорусский лидер и Владимир Путин обсудили 25 декабря в телефонном разговоре. Кроме того, Александр Лукашенко ранее договорился пообщаться и с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.