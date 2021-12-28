Президент Беларуси в Санкт-Петербурге встретился с лидерами стран – участниц СНГ

Новости Беларуси. Рабочий визит Президента Беларуси в Россию. В Санкт-Петербурге проходит неформальная встреча лидеров стран – участниц СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ней главы государств, как ожидается, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития в рамках СНГ.