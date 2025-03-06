В Гомельском облисполкоме обсудили мероприятия по благоустройству в регионе

В наведении порядка на земле нужен хозяйский подход. Причем отдача должна быть от всех предприятий и организаций. В таком мнении сошлись участники заседания Гомельского облисполкома, обсудив мероприятия по благоустройству в регионе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для области практика повышения комфорта жизни в населенных пунктах не новая. За последние годы заметно преобразились райцентры и агрогородки. В 2025-м очистят территории вдоль автомобильных и железных дорог. В преддверии Дня Победы создадут тематические композиции из более чем 3,5 миллиона цветов.

Александр Корбут, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси: Большой объем работ выполнен по наведению порядка на земле, в том числе в населенных пунктах, что касается особенно озеленения, работы с коммунальными услугами, создания новых детских площадок. Этот год, который глава государства объявил Годом благоустройства, должен стать, наверное, каким-то особенным для Гомельской области, чтобы завершить тот непосредственный труд, который на протяжении трех лет был вложен в наведение порядка на земле.

Благоустройство – это и снос ветхих строений. В 2024 году убрано около 700 почти разрушенных домов. Освободившиеся земли идут в сельхозоборот. Рекультивируют в регионе и так называемые внутрихозяйственные карьеры – их более 160.

Алла Ермалюгина, начальник главного управления землеустройства Гомельского облисполкома:

По карьерам планы перевыполнены. Если говорить в процентном соотношении, то на 184 % план перевыполнен. Рекультивировано 24 карьера на территории области. Если говорить про наведение порядка на земле, то речь идет про 22,5 тысячи гектаров земель, на которых был наведен порядок. В основном это земли сельхозназначения, а также земли населенных пунктов.

Усовершенствуют в Гомельской области и систему сбора и вывоза отходов. Сейчас установлено около 160 тысяч контейнеров. Важно задействовать как можно больше населенных пунктов, а также обеспечить извлечение большего объема вторичного сырья.