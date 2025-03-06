В поликлиниках Гродно устанавливают специальные контейнеры для сбора просроченных лекарств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект реализует местный завод по утилизации отходов. Небезразличные к состоянию экологии активно сдают ненужные медикаменты. Лекарства, выброшенные в общий мусор, вредят окружающей среде.

Валентина Путро, начальник отдела контроля за обращением с отходами Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Попадая в окружающую среду, лекарственное средство причиняет колоссальный вред как здоровью человека, так и всей окружающей среде, растениям, животным, микроорганизмам, то есть мы нарушаем тот баланс природный, который существует. Соответственно, призываю всех отнестись к этому серьезно и использовать возможность, которую вам предоставило наше государство.

Наталия Песняк, главная медицинская сестра Городской поликлиники № 3 Гродно:

С появлением ящика проводят инвентаризацию своих аптечек пациенты, а также наши медработники, поэтому это очень удобный способ, мы небезразличны к окружающей среде. Благодаря такому сбору все просроченные лекарственные препараты попадут не в воду, не в почву, а именно пройдут утилизацию методом сжигания.