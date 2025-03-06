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Лукашенко поздравил Президента Ганы и жителей этой страны с Днём независимости

06 марта 2025 07:15
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Александр Лукашенко поздравил Президента Ганы и всех жителей этой страны с Днем независимости. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси уделяют большое внимание укреплению белорусско-ганской дружбы и отмечают неиспользованный потенциал сотрудничества в торгово-экономической, политической, гуманитарной и других сферах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил Президента Ганы и жителей этой страны с Днём независимости-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Республика Гана демонстрирует устойчивый прогресс в социально-экономическом развитии и пользуется авторитетом на международной арене. Можем предложить Гане успешный опыт и накопленные компетенции по механизации сельского хозяйства, поставкам продовольствия, медицинских препаратов и оборудования, удобрений, подготовке кадров.

Подтверждаю вам свое приглашение посетить Республику Беларусь в целях обсуждения путей расширения наших отношений и возможностей реализации новых проектов.

Александр Лукашенко пожелал коллеге отличного здоровья и успехов в выполнении ответственной государственной миссии, а жителям Ганы – единства и процветания.

# Гана # Александр Лукашенко

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