Лукашенко поздравил Президента Ганы и жителей этой страны с Днём независимости

Александр Лукашенко поздравил Президента Ганы и всех жителей этой страны с Днем независимости. Глава государства подчеркнул, что в Беларуси уделяют большое внимание укреплению белорусско-ганской дружбы и отмечают неиспользованный потенциал сотрудничества в торгово-экономической, политической, гуманитарной и других сферах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Республика Гана демонстрирует устойчивый прогресс в социально-экономическом развитии и пользуется авторитетом на международной арене. Можем предложить Гане успешный опыт и накопленные компетенции по механизации сельского хозяйства, поставкам продовольствия, медицинских препаратов и оборудования, удобрений, подготовке кадров.

Подтверждаю вам свое приглашение посетить Республику Беларусь в целях обсуждения путей расширения наших отношений и возможностей реализации новых проектов.

Александр Лукашенко пожелал коллеге отличного здоровья и успехов в выполнении ответственной государственной миссии, а жителям Ганы – единства и процветания.