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Сердечно-сосудистые заболевания – как изменить страшную статистику? Лучшие кардиологи со всего мира обсудят это в Минске

16 сентября 2021 06:26
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Новости Беларуси. Специалистов в области аритмологии и кардиологии из стран Евразийского региона собрал международный съезд, который проходит в эти дни в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сердечно-сосудистые заболевания – как изменить страшную статистику? Лучшие кардиологи со всего мира обсудят это в Минске-1

Лучшие «сердечные» врачи из Украины, Казахстана, России, Литвы, Канады, Аргентины, а также нашей страны говорят о современных методах диагностики разных болезней в кардиологии, о проблемах в терапевтической практике и, конечно, о перспективах развития системы здравоохранения в стране.

Сердечно-сосудистые заболевания – как изменить страшную статистику? Лучшие кардиологи со всего мира обсудят это в Минске-4

К сожалению, статистика неутешительна. Сердечно-сосудистые заболевания занимают больше 50 % в структуре смертности. Иными словами, это десятки тысяч человеческих жизней каждый год. И сегодня на специализированном форуме врачи обсуждают, как изменить эти страшные цифры, делятся опытом и достижениями медицинской науки.

# Здоровье # общество # Фотофакт

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