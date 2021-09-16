Сердечно-сосудистые заболевания – как изменить страшную статистику? Лучшие кардиологи со всего мира обсудят это в Минске

Новости Беларуси. Специалистов в области аритмологии и кардиологии из стран Евразийского региона собрал международный съезд, который проходит в эти дни в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Специалистов в области аритмологии и кардиологии из стран Евразийского региона собрал международный съезд, который проходит в эти дни в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лучшие «сердечные» врачи из Украины, Казахстана, России, Литвы, Канады, Аргентины, а также нашей страны говорят о современных методах диагностики разных болезней в кардиологии, о проблемах в терапевтической практике и, конечно, о перспективах развития системы здравоохранения в стране.
К сожалению, статистика неутешительна. Сердечно-сосудистые заболевания занимают больше 50 % в структуре смертности. Иными словами, это десятки тысяч человеческих жизней каждый год. И сегодня на специализированном форуме врачи обсуждают, как изменить эти страшные цифры, делятся опытом и достижениями медицинской науки.