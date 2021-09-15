Анатолий Исаченко: стратегически Беларусь определилась с курсом, приоритетами. В этом направлении мы все работаем

Петр Орлов: Участники заседания подвели не только итоги работы, но и поговорили о внешних экономических и политических факторах – санкционном давлении, которое в первую очередь наносит удар по благосостоянию и интересам граждан и может оказать негативное влияние на высокие результаты достижения Целей устойчивого развития в нашей стране. Однако останавливаться на достигнутом даже под внешним давлением Беларусь не намерена.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:

Каждая цель касается конкретно человека. Думаем глобально – действуем локально. Это и доступ к образованию, и наше здравоохранение, это зеленая экономика. Практически все выступающие отмечали, что, конечно, те санкции, которые вводятся в отношении нашей страны, влияют неким образом на достижение ЦУР. Но это никоим образом не говорит, что страна остановилась в движении. Тактически они, конечно, вносят дискомфорт и имеют какое-то влияние, но стратегически наша страна определилась с курсом, определилась с приоритетами, которые были озвучены, обозначены на шестом Всебелорусском народном собрании. И в этом направлении мы все работаем.