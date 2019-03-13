«Сердечная команда». Как в Гродно IT-технологии помогают врачам скорой помощи и кардиологам спасать жизни
Новости Беларуси. Пилотный проект «Сердечная команда» в Гродно объединил врачей скорой помощи и кардиологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коллеги обмениваются информацией о пациентах с помощью специальных планшетов. Это увеличивает оперативность оказания экстренной помощи, а в вопросе сердечной патологии, как известно, время – решающий фактор. 20-ю гаджетами уже оснастили кардиоцентр и областную станцию скорой помощи. Как это работает? Материал Галины Буро.
Калиновского, 59. Болит сердце. На скамейке возле первого подъезда.
Считанные минуты – и бригада скорой помощи на месте. Мужчине стало плохо прямо во дворе дома. Боль в левой половине груди, слабость, отдышка.
— Инфарктов, инсультов не было?
— Давление повышается?
— Бывает иногда.
Врач скорой помощи проводит детальный осмотр, обязательно ЭКГ. Данные пациента тут же заносит в специальный планшет.
Галина Буро, СТВ:
С виду это обычный планшет, только начинка – медицинского характера. Программное обеспечение разработали специалисты гродненского кардиоцентра, чтобы общение между врачом скорой помощи и кардиологом сделать как можно более оперативным.
На деле это выглядит так: пациента еще только везут, а у дежурной бригады кардиоцентра на таком же планшете срабатывает сигнал – и на руках – полная картина болезни.
В Гродно врачи скорой помощи и кардиологи начали обмениваться информацией о пациентах с помощью спецпланшетов
А если операционная свободна, кардиоцентр готовится к экстренной госпитализации. Как в случае с Григорием Хомко из Лидского района. Три дня назад скорая доставила его с инфарктом. Врачи сработали четко – и мужчина уже идет на поправку.
Григорий Хомко, житель деревни Поречье:
Врачам надо поклониться за такое быстрое оказание помощи!
В планах у гродненских врачей оснастить такими гаджетами все станции скорой помощи региона. Ведь порой цена жизни – всего несколько секунд.
Александр Черняк, хирург Гродненского областного клинического кардиологического центра:
Острый коронарный синдром говорит нам о том, что сердце начинает погибать. Чем быстрее открыть артерию, которая снабжает данный участок сердца, тем, соответственно, мы спасем, во-первых, жизнь пациенту и, насколько это будет позволять именно время, сохраним качество его жизни.
Оперативный обмен информацией между врачами используется в большинстве стран Европы. В наших клиниках передовой опыт по белорусским IT-технологиям.