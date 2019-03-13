«Сердечная команда». Как в Гродно IT-технологии помогают врачам скорой помощи и кардиологам спасать жизни

Новости Беларуси. Пилотный проект «Сердечная команда» в Гродно объединил врачей скорой помощи и кардиологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коллеги обмениваются информацией о пациентах с помощью специальных планшетов. Это увеличивает оперативность оказания экстренной помощи, а в вопросе сердечной патологии, как известно, время – решающий фактор. 20-ю гаджетами уже оснастили кардиоцентр и областную станцию скорой помощи. Как это работает? Материал Галины Буро.

Калиновского, 59. Болит сердце. На скамейке возле первого подъезда. Считанные минуты – и бригада скорой помощи на месте. Мужчине стало плохо прямо во дворе дома. Боль в левой половине груди, слабость, отдышка.

— Инфарктов, инсультов не было? — Давление повышается? — Бывает иногда.



Врач скорой помощи проводит детальный осмотр, обязательно ЭКГ. Данные пациента тут же заносит в специальный планшет.

Галина Буро, СТВ:

С виду это обычный планшет, только начинка – медицинского характера. Программное обеспечение разработали специалисты гродненского кардиоцентра, чтобы общение между врачом скорой помощи и кардиологом сделать как можно более оперативным. На деле это выглядит так: пациента еще только везут, а у дежурной бригады кардиоцентра на таком же планшете срабатывает сигнал – и на руках – полная картина болезни. В Гродно врачи скорой помощи и кардиологи начали обмениваться информацией о пациентах с помощью спецпланшетов

А если операционная свободна, кардиоцентр готовится к экстренной госпитализации. Как в случае с Григорием Хомко из Лидского района. Три дня назад скорая доставила его с инфарктом. Врачи сработали четко – и мужчина уже идет на поправку.

Григорий Хомко, житель деревни Поречье:

Врачам надо поклониться за такое быстрое оказание помощи! В планах у гродненских врачей оснастить такими гаджетами все станции скорой помощи региона. Ведь порой цена жизни – всего несколько секунд.