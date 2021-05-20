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«Сердцем соприкасаешься». Лилия Ананич со школьниками из Борисовского района побывала в Храме-памятнике в честь Всех святых

20 мая 2021 14:11
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Новости Беларуси. Взаимодействие парламентариев и подрастающего поколения. Сейчас акцент на патриотическое воспитание молодежи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Сердцем соприкасаешься». Лилия Ананич со школьниками из Борисовского района побывала в Храме-памятнике в честь Всех святых-1

Так, депутат Палаты представителей Национального собрания Лилия Ананич пригласила школьников Борисовского района на экскурсию по Храму‐памятнику в честь Всех святых, который находится в Минске.

«Сердцем соприкасаешься». Лилия Ананич со школьниками из Борисовского района побывала в Храме-памятнике в честь Всех святых-4

Со старшеклассниками Лошницкой гимназии парламентарий познакомилась во время встречи в рамках образовательного проекта «ШАГ», где они обсуждали тему Победы в Великой Отечественной войне.

«Сердцем соприкасаешься». Лилия Ананич со школьниками из Борисовского района побывала в Храме-памятнике в честь Всех святых-7

Чтобы углубить восприятие великого подвига народа, школьники посетили памятное место.

«Сердцем соприкасаешься». Лилия Ананич со школьниками из Борисовского района побывала в Храме-памятнике в честь Всех святых-10

Для молодого поколения подготовили познавательную экскурсию по крипте храма, где создан музей памяти. Каждый экспонат отражает трагические страницы истории нашей страны.

«Сердцем соприкасаешься». Лилия Ананич со школьниками из Борисовского района побывала в Храме-памятнике в честь Всех святых-13

«Сердцем соприкасаешься». Лилия Ананич со школьниками из Борисовского района побывала в Храме-памятнике в честь Всех святых-15

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Очень важно внимание уделять вопросам патриотического воспитания, практического смысла и характера, когда мы помогаем нашим ребятам познать историю не только через книгу, но вместе с тем бывать в тех местах, где ты душой и сердцем соприкасаешься с исторической памятью.

«Сердцем соприкасаешься». Лилия Ананич со школьниками из Борисовского района побывала в Храме-памятнике в честь Всех святых-18

Ульяна Гурская, учащаяся Лошницкой гимназии Борисовского района:
Именно здесь, в этом месте, я узнала еще больше о подвигах белорусских солдат во время Великой Отечественной войны, еще больше прочувствовала этот патриотизм, чувство долга Родине.

«Сердцем соприкасаешься». Лилия Ананич со школьниками из Борисовского района побывала в Храме-памятнике в честь Всех святых-21

Андрей Кривошеенко, учащийся Лошницкой гимназии Борисовского района:
Глядя на эти экспозиции, я вижу историю белорусского народа, все подвиги. И так как я занимаюсь историей, данное место добавило мне много новой информации, чтобы продолжать заниматься исследовательскими работами, научными.

«Сердцем соприкасаешься». Лилия Ананич со школьниками из Борисовского района побывала в Храме-памятнике в честь Всех святых-24

Депутат планирует продолжить работу и организовывать для школьников из других учреждений образования экскурсии по памятным местам Беларуси.

# Великая Отечественная война # общество # Лилия Ананич # Ульяна Гурская # Андрей Кривошеенко # Фотофакт

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