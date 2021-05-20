«Сердцем соприкасаешься». Лилия Ананич со школьниками из Борисовского района побывала в Храме-памятнике в честь Всех святых

Новости Беларуси. Взаимодействие парламентариев и подрастающего поколения. Сейчас акцент на патриотическое воспитание молодежи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, депутат Палаты представителей Национального собрания Лилия Ананич пригласила школьников Борисовского района на экскурсию по Храму‐памятнику в честь Всех святых, который находится в Минске.

Со старшеклассниками Лошницкой гимназии парламентарий познакомилась во время встречи в рамках образовательного проекта «ШАГ», где они обсуждали тему Победы в Великой Отечественной войне.

Чтобы углубить восприятие великого подвига народа, школьники посетили памятное место.

Для молодого поколения подготовили познавательную экскурсию по крипте храма, где создан музей памяти. Каждый экспонат отражает трагические страницы истории нашей страны.

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень важно внимание уделять вопросам патриотического воспитания, практического смысла и характера, когда мы помогаем нашим ребятам познать историю не только через книгу, но вместе с тем бывать в тех местах, где ты душой и сердцем соприкасаешься с исторической памятью.

Ульяна Гурская, учащаяся Лошницкой гимназии Борисовского района:

Именно здесь, в этом месте, я узнала еще больше о подвигах белорусских солдат во время Великой Отечественной войны, еще больше прочувствовала этот патриотизм, чувство долга Родине.

Андрей Кривошеенко, учащийся Лошницкой гимназии Борисовского района:

Глядя на эти экспозиции, я вижу историю белорусского народа, все подвиги. И так как я занимаюсь историей, данное место добавило мне много новой информации, чтобы продолжать заниматься исследовательскими работами, научными.