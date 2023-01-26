«Сердце болело из-за этого». В столице презентовали книгу «Память народа. Хроника Минского гетто»

Новости Беларуси. Страницы, пронизанные болью. Уникальные документы и воспоминания о событиях Холокоста собрали в одной книге. Издание приурочено к 80-й годовщине ликвидации Минского гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект создавали почти 10 лет. Кропотливый совместный труд Бориса Герстена и Владимира Бокуна включает свидетельства жителей Беларуси, Украины, Польши, Израиля и США – всех тех, кто связан кровавой нитью воспоминаний о жестокости Холокоста. Копии документов, письма, фотографии. Каждая страница – отражение трагедии еврейского народа.

Владимир Бокун, автор книги, директор студии исторического кино:

Мы обратили внимание, что нет такой собранной воедино информации, рассказа о том, что происходило в гетто Минска. И не только Минска, но и других городов Беларуси.

Борис Герстен, автор книги, журналист:

Эта тема была на слуху, горело что-то, сердце болело из-за этого. Мы собрали большой материал. Встречались со многими людьми, которые помнили. Причем все они связаны с Минском, именно Минским гетто.