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«Сердце болело из-за этого». В столице презентовали книгу «Память народа. Хроника Минского гетто»

26 января 2023 06:55
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Новости Беларуси. Страницы, пронизанные болью. Уникальные документы и воспоминания о событиях Холокоста собрали в одной книге. Издание приурочено к 80-й годовщине ликвидации Минского гетто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сердце болело из-за этого». В столице презентовали книгу «Память народа. Хроника Минского гетто»-1

Проект создавали почти 10 лет. Кропотливый совместный труд Бориса Герстена и Владимира Бокуна включает свидетельства жителей Беларуси, Украины, Польши, Израиля и США – всех тех, кто связан кровавой нитью воспоминаний о жестокости Холокоста. Копии документов, письма, фотографии. Каждая страница – отражение трагедии еврейского народа.

«Сердце болело из-за этого». В столице презентовали книгу «Память народа. Хроника Минского гетто»-4

Владимир Бокун, автор книги, директор студии исторического кино:
Мы обратили внимание, что нет такой собранной воедино информации, рассказа о том, что происходило в гетто Минска. И не только Минска, но и других городов Беларуси.

«Сердце болело из-за этого». В столице презентовали книгу «Память народа. Хроника Минского гетто»-7

Борис Герстен, автор книги, журналист:
Эта тема была на слуху, горело что-то, сердце болело из-за этого. Мы собрали большой материал. Встречались со многими людьми, которые помнили. Причем все они связаны с Минском, именно Минским гетто.

«Сердце болело из-за этого». В столице презентовали книгу «Память народа. Хроника Минского гетто»-10

Книга-свидетельство не единственный совместный проект творческой группы. Так, авторы создали серию из восьми документальных фильмов «Хроники Минского гетто». За эти работы они были удостоены специальной премии главы государства.

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# Великая Отечественная война # общество # Борис Герстен # Владимир Бокун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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