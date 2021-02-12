Историческое событие, которое стало реальным ответом на запросы общества. Мнение Юлии Артюх о ВНС

Новости Беларуси. Женский взгляд на важнейшее политическое событие. Автор традиционной рубрики «Негладко» и делегат ВНС Юлия Артюх в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Артюх, СТВ:

Завершился второй день Всебелорусского народного собрания. Историческое событие, которое стало реальным ответом на запросы общества. Как сказал глава государства, мы чтим и помним прошлое, но возвращаться назад не будем. Сегодня я скажу о будущем. Будущем, которого мы заслужили, которое строим для своих детей. Два дня насыщенной работы ВНС позади, но светлое будущее на нашей земле – впереди. И все, что нам нужно – «Единство! Развитие! Независимость!» Под этим лозунгом и прошло народное вече. Обозначены новые направления развития в экономике, затронуты вопросы, которые волнуют каждого из нас каждый день: пенсия, зарплата, жилье, развитие регионов, недопущение повальной приватизации наших предприятий.

Юлия Артюх:

Доклад Президента в первый день ВНС длился почти пять часов. И Президент мог бы говорить еще много и долго – ему есть что сказать, а нам есть чем гордиться. Ведь наша страна, наша Беларусь по праву может называться его детищем, в которое Лукашенко вложил себя всего без остатка. Так кто и кому дал право топтать то, чего мы добивались все эти годы независимости? Сегодня было озвучено, что Германия выделила 21 миллион евро на демократизацию Беларуси. Так, может, эти деньги отдать действительно на полезное народу? Строительство социальных объектов или на лечение детей с тяжелым недугом.