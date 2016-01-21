Сенсационное заявление: обнаружена девятая планета Солнечной системы

Новости США. Обнаружена новая планета Солнечной системы. Такое сенсационное заявление сделали ученые из США Майкл Браун и Константин Батыгин.

По их данным, планета находится примерно в 20 раз дальше от Земли, чем Нептун. Если открытие подтвердится, то планета станет девятой в Солнечной системе. На это уйдет около 5 лет. По оценкам специалистов, вероятность ошибки составляет 0,007%.

Саму планету ученые в телескоп не видели. А предположение о ее существовании сделали, проанализировав с помощью компьютерного моделирования данные по оказываемому ею гравитационному возмущению на другие небесные тела.

Название планете пока еще не дали. Правда уже успели определить некоторые ее параметры. Весит она в 10 раз больше Земли, а по химическому составу напоминает двух газовых гигантов - Уран и Нептун.

Напомним, ранее астрономы уже несколько раз заявляли об обнаружении новой планеты Солнечной системы, правда достоверных доказательств предоставлено не было. В ноябре 2015 года представители Института науки Карнеги в Вашингтоне сообщили, что им удалось найти самый далекий объект системы. Планета, получившая имя V774104, по мнению астрономов, может иметь диаметр от 500 до 1000 км.

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