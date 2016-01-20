Парад планет: где и когда белорусы смогут увидеть Юпитер, Марс и Венеру

Новости Беларуси. Парад планет или «причуды Вселенной». Пять ярких планет, видимых невооруженным глазом, выстроятся сегодня в одну линию.

Уникальное явление, которое последний раз видели более 10 лет назад, можно будет наблюдать на протяжении месяца. Единственное, что может помешать созерцанию «космической» красоты, - неясная погода и крепкий сон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Малыщиц, астроном:

Калi вы перад узыходам сонца, за гадзiнку — дзве, выйдзеце i паглядзiце на ўсходнюю частку неба, вы зможаце ўбачыць высока ў небе Юпітэр, далей там будзе Марс, потым - Сатурн, нiзка над гарызонтам - ярка-ярка Венера. Асаблiва ўдачлiвых, хто умее шукаць слабенькiя зорачкi, змогуць знайсцi нават Меркурыя. Некаторыя планеты вы можаце пераблытаць з зоркамi, таму пажадана паглядзець на зорную карту, але Венера i Юпiтэр будуць найбольш яркiмi. Яны будуць самымi яркiмi на небе, iх вы абавязкова знойдзеце. А астатнiя планеты можна адрознiць ад зорак тым, што яны не мiгцяць, не пералiваюцца рознымi колерамi, а свецяць родным святлом.