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Пазл из банкнот: в Китае супруги три месяца склеивали 21 тысячу долларов

20 января 2016 18:00
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Новости Китая. Муж и жена потратили три месяца на то, чтобы склеить купюры на общую сумму 140 тысяч юаней (21 300 долларов).

Мужчина по имени Чэнь в интервью местной телепрограмме поведал историю разрезанных купюр. Как оказалось, его 85-летний отец продал дом в городском округе Аньшань за 30 400 долларов, а потом испугался, что его родственники отберут у него все деньги.

Пазл из банкнот: в Китае супруги три месяца склеивали 21 тысячу долларов-1

Пожилой мужчина искромсал деньги на мелкие кусочки. Он успел уничтожить почти три четверти всех полученных средств от продажи жилья, пока о его действиях не узнали родственники.

Чэнь с супругой на протяжении трех месяцев с 19 до 24 часов, без выходных и праздников, собирали пазлы из купюр и склеивали их. Восстановленные купюры семья обменяла на новые.  Всю сумму они сдали в банк, чтобы избежать повторения инцидента. 

# общество # Фотофакт # Деньги

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