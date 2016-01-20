Пазл из банкнот: в Китае супруги три месяца склеивали 21 тысячу долларов

Новости Китая. Муж и жена потратили три месяца на то, чтобы склеить купюры на общую сумму 140 тысяч юаней (21 300 долларов).
Мужчина по имени Чэнь в интервью местной телепрограмме поведал историю разрезанных купюр. Как оказалось, его 85-летний отец продал дом в городском округе Аньшань за 30 400 долларов, а потом испугался, что его родственники отберут у него все деньги.
Пожилой мужчина искромсал деньги на мелкие кусочки. Он успел уничтожить почти три четверти всех полученных средств от продажи жилья, пока о его действиях не узнали родственники.
Чэнь с супругой на протяжении трех месяцев с 19 до 24 часов, без выходных и праздников, собирали пазлы из купюр и склеивали их. Восстановленные купюры семья обменяла на новые. Всю сумму они сдали в банк, чтобы избежать повторения инцидента.