Пазл из банкнот: в Китае супруги три месяца склеивали 21 тысячу долларов

Новости Китая. Муж и жена потратили три месяца на то, чтобы склеить купюры на общую сумму 140 тысяч юаней (21 300 долларов).

Мужчина по имени Чэнь в интервью местной телепрограмме поведал историю разрезанных купюр. Как оказалось, его 85-летний отец продал дом в городском округе Аньшань за 30 400 долларов, а потом испугался, что его родственники отберут у него все деньги.