Самую большую в Беларуси коллекцию экзотических птиц разместили в оранжерее Ботанического сада

Новости Беларуси. Экзотика на расстоянии вытянутой руки. В оранжерее Ботанического сада разместили самую большую в стране коллекцию экзотических птиц. Попугаи родом из далекой Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Африки и Южной Америки.

Некоторые из птиц разговаривают целыми предложениями. К примеру, попугай ара по имени Кеша. Он самый большой в коллекции, его рост более метра. Кстати, живут такие пернатые до 70 лет.

А вот самая маленькая – катаринка. Изумрудная малышка высотой всего 16 сантиметров.

Немало в пернатой семье и других не менее редких и интересных птиц: несколько разновидностей какаду, розеллы, амозоны, жако, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Григорьева, коллекционер птиц:

Один раз мы оставили включенным телевизор, и потом новости мы просмотрели уже практически в записи. Когда уже делаешь вечерний обход, почистил, накормил, они понимают, что ты сейчас уйдешь, закрываешь дверь, и они говорят «пока». И когда приходишь, они тебя тоже приветствуют.