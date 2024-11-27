В Крупском районе завершается строительство животноводческих объектов

В том числе в «Щавры-агро». Комплекс рассчитан на 800 голов. Здесь будут современные помещения для беспривязного содержания животных. Внутри – световентиляционные коньки, шторы и чесалки. Идет укладка резиновых ковриков. За питанием и здоровьем буренок будет следить электроника. Установлено и современное доильное оборудование.

Борис Триденский, директор сельхозпредприятия «Щавры-агро»:

В доильно-молочном блоке установлено холодильное оборудование. Это тоже наше белорусское производство. Два танка по 12 тонн и один танк на 6 тонн. То есть 12-тонные танки – это для молока под товарную реализацию, а 6-тонный танк – это уже для молока от больных животных, то есть санитарное молоко. И также будут установлены чиллеры, предохладители молока, что позволит нам охлаждать молоко в потоке, за счет чего не будут размножаться ненужные бактерии и за счет чего мы сможем иметь молоко лучшего качества на выходе. Но также будет понятно, что меньше энергозатрат будет потрачено на его охлаждение.

На стадии ввода также профилакторий для телят. Система содержания боксовая, и рассчитана на 155 голов. Помещение просторное и комфортное. Приобретены два молочных такси.