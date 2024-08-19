Что Беларусь и Китай могут предложить друг другу в оборонной сфере? Доктор военных наук объяснил

Восточный вектор! Какие новые проекты подкрепляют концепцию стратегического братства? В чем нужно добавить в совместном экспортном портфеле? Что объединяет КНР и Беларусь в геополитическом плане? И если наступило время Азии, как мы синхронизировали наши общие часы? Об этом говорили эксперты на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Когда стороны начинают сотрудничать в военной сфере, это степень доверия, которая о многом говорит. Провели белорусско-китайские учения, заговорили о беспилотных летательных аппаратах. Давайте обсудим с точки зрения «военки» и «оборонки», что мы друг для друга представляем и в чем важность.

Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук:

То, что у нас происходит с Китаем, – это глубоко продуманный шаг, который был сделан руководством нашей страны много лет назад. Первые наши взаимодействия с Китаем – это первое десятилетие XXI века. Уже в конце первого десятилетия пошла военная помощь для нас. Ни для кого не секрет, что беспилотные средства, имеющиеся сегодня у нас, – это тоже помощь Китая. «Полонез» – это ярчайший пример того, как может огромная страна, технологически развитая… Китай – это страна первого мира. Если раньше мы говорили, что Китаю нужны технологии – да, такое было. Они забирали технологии, как пылесос, со всего мира. Но военной составляющей они учились у Советского Союза и не потеряли ни одной крупицы. Те ошибки, который совершил Советский Союз, они их посмотрели, оценили, взвесили и пошли своим путем. А главное в этом пути следующее – они поняли много лет назад, что разговаривают только сильные. Для начала взяли чужие технологии. Да, что-то скопировали, но 10 лет назад они уже имели хороший потенциал. Потом пошло к нам.