Что Беларусь и Китай могут предложить друг другу в оборонной сфере? Доктор военных наук объяснил
Восточный вектор! Какие новые проекты подкрепляют концепцию стратегического братства? В чем нужно добавить в совместном экспортном портфеле? Что объединяет КНР и Беларусь в геополитическом плане? И если наступило время Азии, как мы синхронизировали наши общие часы? Об этом говорили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Когда стороны начинают сотрудничать в военной сфере, это степень доверия, которая о многом говорит. Провели белорусско-китайские учения, заговорили о беспилотных летательных аппаратах. Давайте обсудим с точки зрения «военки» и «оборонки», что мы друг для друга представляем и в чем важность.
Николай Бузин, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор военных наук:
То, что у нас происходит с Китаем, – это глубоко продуманный шаг, который был сделан руководством нашей страны много лет назад. Первые наши взаимодействия с Китаем – это первое десятилетие XXI века. Уже в конце первого десятилетия пошла военная помощь для нас. Ни для кого не секрет, что беспилотные средства, имеющиеся сегодня у нас, – это тоже помощь Китая. «Полонез» – это ярчайший пример того, как может огромная страна, технологически развитая… Китай – это страна первого мира.
Если раньше мы говорили, что Китаю нужны технологии – да, такое было. Они забирали технологии, как пылесос, со всего мира. Но военной составляющей они учились у Советского Союза и не потеряли ни одной крупицы. Те ошибки, который совершил Советский Союз, они их посмотрели, оценили, взвесили и пошли своим путем. А главное в этом пути следующее – они поняли много лет назад, что разговаривают только сильные. Для начала взяли чужие технологии. Да, что-то скопировали, но 10 лет назад они уже имели хороший потенциал. Потом пошло к нам.
Николай Бузин:
Что пошло к нам в первую очередь? К нам пошли автомобили, в том числе бронированные. Они уже не один год у нас на вооружении. Китайцы использовали мировой опыт, и машины достаточно качественные, с соответствующим запасом и решающие боевые задачи. Мы учились в какой-то мере на этом вопросе. Беспилотные средства, топливо, ракеты в том числе и наш «Полонез».
Нам никто не хотел помочь на определенном этапе, и эта страна нашла в себе силы и готовность подставить нам плечо, когда мы не могли решить эту задачу. Сегодня мы также получаем помощь китайскую, но мы своими мозгами помогаем Китаю. Допустим, в космической сфере есть наработки, в развитии спутниковой составляющей тоже есть. Мы начинаем интегрироваться друг в друга, и нам есть что друг другу дать. Китай сегодня – ядерная держава, она имеет серьезные компетенции, но у нас появилась альтернатива в мире, страна, которая поддерживает нас практически во всех начинаниях. И если, не дай бог, что-то случится, у нас есть возможность опереться на Россию, вторым – на Китай. И в этом случае Беларусь выстоит всегда.
Директор «БЕЛДЖИ» ответил, когда появится массовый белорусский электрокар.