Соцсети не только для забавы – рабочие будни хлебороба залетают в тренды!

Жатва активно подталкивает к росту экономики в целом. Это видно по цифрам. За первое полугодие ВВП увеличился на 5,5 %, а в июле и вовсе на 8, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Массовая жатва стартовала раньше и уже приближается к финишу. Кто работает на экономический локомотив страны – знает Юлия Мычка.

Для Евгения Носарева это уже девятая уборочная. Но внимание к его комбайну в этом году приковано не только из-за намолота. Настоящего белоруса за рулем выдает патриотический тюнинг машины. На палубе развевается белорусский флаг, а бункер возглавляет зубр. Евгений не только лидер жатвы, (свою первую тысячу намолотил в день рождения 31 июля и уже перешагнул полуторатысячный рубеж) но и тик-токер. Видео о рабочих буднях хлебороба залетают в тренды, сегодня новости с полей смотрят почти 2 тысячи его подписчиков.

С легкой руки Евгения Носарева управлять многотонной техникой уже научились больше десятка молодых специалистов. Полтора месяца аграрную азбуку по деталям разбирает племянник.

Евгений Носарев, механизатор сельхозпредприятия «ПМК-85 Водстрой»:

Наш директор очень хорошо относится к людям, которые работают и к молодым специалистам. Платит он очень хорошо. У меня за сезон в прошлом году вышло где-то порядка около 6 тысяч. В этом, я думаю, также где-то, приблизительно к этой сумме будет. После окончания уборки планирую машину купить.

На финише жатвы сельхозпредприятие «Должаагро», объединившее поля трех бывших хозяйств Лиозненского района. В этом году к уборке – более 12 тысяч гектаров зерновых. На небольшом поле работают сразу три комбайна. Для механизатора Игоря Дятла это юбилейная – 15 страда. У каждой из которых было и свое настроение и обстоятельства, но неизменным остается одно правило: пока стоит погода – дави на педаль и не теряй ни минуты. Ведь тяжелый каравай – это общий результат работы всех тружеников села.

Игорь Дятел, механизатор сельхозпредприятия «Должаагро»:

Встаем рано, работаем до поздна, чтобы все без потерь. Заработок хороший, есть возможность собрать хорошо ребенка в школу.

В Витебской области на время уборочной мобилизировали все силы. От подготовки техники до обеспечения кадрами – сделали все возможное. Благодаря слаженной работе, невзирая на переменчивую погоду, на сегодня в регионе убрано 87 % зерновых и зернобобовых культур.

Александр Утенев, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Лиозненского райисполкома:

Предполагаем, что завершим уборку в течение двух-трех дней, останется только гречиха и просо. Намолочено больше 22 тысяч тонн зерна, что больше к уровню прошлого года.