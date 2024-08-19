Директор «БЕЛДЖИ» ответил, когда появится массовый белорусский электрокар
Восточный вектор! Какие новые проекты подкрепляют концепцию стратегического братства? В чем нужно добавить в совместном экспортном портфеле? Что объединяет КНР и Беларусь в геополитическом плане? И если наступило время Азии, как мы синхронизировали наши общие часы? Об этом говорили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Когда поедет белорусская «электричка»?
Кирилл Казаков, СТВ:
Массовый электрокар Made in Belarus.
Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:
Нам всегда хочется, чтобы все было быстро, но при этом чтобы было очень качественно. В этом есть определенное противоречие, но в этом есть и движение.
Сейчас мы работаем по двум направлениям. Первое направление – по поручение главы государства на базе уже полюбившегося автомобиля Х50 сейчас Академия наук создает опытную партию электромобилей. То есть модификация Х50 появится на электрической тяге. Здесь преследуется две цели. Первая цель – это дать современные электромобили на рынок нашей страны. Второе – более глубоко изучить те компетенции (очень непростые компетенции легковых автомобилей). Здесь и чипы, и безопасность, и навигация. И много чего еще нужно освоить и понять. Вот такая работа сейчас организована.
Геннадий Свидерский:
Второе направление – есть последние марки Geely. Кстати, мы были первыми, кто продавал электромобили три года назад с геометрией А, геометрией С. Сейчас мы взяли, что в этом году мы дадим абсолютно новый автомобиль, который выходит буквально в этом году в Китае, чтобы видеть ориентир современных технологий и чтобы пользователь мог выбирать между абсолютно отечественным и тем самым современным.
По срокам. Все это мы увидим в этом году. Это можно уверенно сказать. Испытания отечественного электромобиля, опытной партии, я думаю, мы увидим в декабре, партию изготовим, а в январе будем проводить ее испытание. И тогда уже будут даны технико-коммерческие заключения для возможности серийного тиражирования.